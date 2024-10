Nuova eliminazione questa sera al Grande Fratello. Ma chi dovrà lasciare definitivamente la casa più spiata d’Italia a un mese dalla partenza del programma? Ecco cosa ci dicono i sondaggi.

Chi lascerà il Grande Fratello?

Dopo il momentaneo stop al doppio appuntamento settimanale, questa sera su Canale 5 torna finalmente il Grande Fratello con una nuova imperdibile puntata. Tante come al solito le questioni che verranno affrontate e ancora una volta si parlerà di Shaila Gatta, che sembrerebbe aver fatto la sua scelta tra Javier Martinez e Lorenzo Spolverato. Non mancheranno anche piccole sorprese e le nuove temute nomination. In più scopriremo anche l’esito del televoto e sapremo chi sarà eliminato dal reality show a un mese di distanza dall’inizio del programma. A scontrarsi ci sono 5 inquilini: Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Helena Prestes, Tommaso Franchi, Michael Castorino e Yulia Bruschi. Ma chi tra loro dovrà dire addio al reality show?

Anche questa settimana, come da tradizione, noi di Novella2000 abbiamo lanciato un sondaggio chiedendovi di votare il vostro concorrente del cuore. Ma vediamo dunque cosa è accaduto e i risultati. A confermarsi la meno votata, e dunque apparentemente a rischio eliminazione, è Amanda con l’8% dei voti. A seguire troviamo Clayton con il 15% dei voti, Michael e Yulia a pari merito con il 16%, Helena con il 21% e infine Tommaso, risultato essere il più amato con il 24% dei voti.

Stando ai risultati dei sondaggi dunque potrebbe essere Amanda Lecciso la nuova eliminata del Grande Fratello. Al momento però il televoto ufficiale è ancora aperto e per stasera dunque tutto potrebbe ancora cambiare. Le votazioni infatti verranno interrotte nel corso della puntata e per le prossime ore gli utenti potranno esprimere le loro preferenze.

Ma cosa accadrà e chi sarà il concorrente che dovrà dire addio alla casa una volta per tutte? Lo scopriremo solo nel corso della diretta. Appuntamento alle 21.30, come sempre su Canale 5.