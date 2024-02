NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Febbraio 2024

Grande Fratello

A distanza di 48 ore dall’ultima puntata, stasera torna il Grande Fratello! Ma chi sarà stavolta il concorrente più votato? Andiamo a scoprire cosa dicono i sondaggi.

I sondaggi sul Grande Fratello

Nonostante siano trascorse solo una manciata di ore dall’ultima puntata del Grande Fratello, questa sera il reality show farà ritorno su Canale 5. Nel corso della serata dunque ne vedremo di belle e senza dubbio uno degli argomenti principali di discussione sarà Giuseppe Garibaldi. Il collaboratore scolastico infatti, a causa di un ennesimo malore, ha dovuto nuovamente lasciare la casa e stasera scopriremo quale sarà il suo destino. Secondo i più infatti il gieffino potrebbe decidere di ritirarsi definitivamente dal gioco. Non mancherà anche l’esito del televoto, che stavolta non è eliminatorio. A scontrarsi in nomination tre concorrenti: Beatrice Luzzi, Stefano Miele e Marco Maddaloni. Ma chi la farà franca e chi invece finirà di nuovo in sfida?

Come sempre, anche questa settimana noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il concorrente che vorreste salvare. A risultare il meno votato è Stefano Miele, che ottiene il 16% dei voti. A seguire troviamo Marco Maddaloni con il 31% dei voti e Beatrice Luzzi, risultata nuovamente la più amata e la più votata con il 53% dei voti.

Vi ricordiamo però che tutto potrebbe ancora cambiare. Non è detto infatti che sia proprio Beatrice la più votata del Grande Fratello, nonostante l’attrice sia da mesi una delle concorrenti più sostenute e amate di questa edizione. Fino a questa sera infatti il televoto resterà aperto e per allora potrebbero esserci degli inaspettati colpi di scena.

Ma cosa accadrà dunque e chi sarà il più votato di questa sera? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento come sempre alle 21.30, naturalmente su Canale 5.