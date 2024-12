Questa sera torna in onda su Canale 5 il Grande Fratello. Ma chi sarà stavolta il concorrente preferito del pubblico? Andiamo a scoprire cosa ci dicono i sondaggi.

I sondaggi sul preferito del Grande Fratello

Dopo i recenti cambi di palinsesto, il Grande Fratello torna alla collocazione del lunedì. Questa sera dunque su Canale 5 va in onda una nuova puntata del reality show, come sempre con la conduzione di Alfonso Signorini. Tanti i colpi di scena che attendono il pubblico, dall’ingresso di nuovi concorrenti, a una potenziale squalifica.

LEGGI ANCHE: Cinque nuovi ingressi e una possibile espulsione: le anticipazioni del GF

Nelle ultime ore infatti è giunta voce che uno degli inquilini potrebbe rischiare l’espulsione. Tuttavia al momento non è ancora ben chiaro quello che è accadrà durante la serata. Non mancherà anche l’esito del televoto, che anche questa settimana non sarà eliminatorio. A contendersi il titolo di preferito ci sono Federica Petagna, Giglio, Javier Martinez e Stefano Tediosi. Ma cosa accadrà e chi sarà a spuntarla?

In attesa del verdetto ufficiale, in questi giorni abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il concorrente che vorreste salvare. Andiamo dunque a scoprire i risultati. Con solo il 3% dei voti, la meno votata è Federica. A seguire troviamo Stefano con il 6%, Giglio con il 12% e Javier, risultato il più amato con il 79% dei voti.

Un vero plebiscito dunque per Martinez, che potrebbe essere il preferito di questa puntata del Grande Fratello. Nonostante l’esito dei sondaggi però vi invitiamo come sempre a prendere queste votazioni con le pinze. Per ancora diverse ore infatti il televoto ufficiale resterà aperto e per stasera tutto potrebbe ancora cambiare.

Ma cosa succederà e chi sarà il concorrente più amato dal pubblico? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento a questa sera, come sempre su Canale 5 alle 21.30 circa.