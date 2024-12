Tutte le anticipazioni del Grande Fratello in vista di stasera!

Con il consueto appuntamento del lunedì, torna il Grande Fratello! Quali sono le anticipazioni in vista di questa sera? Ecco le ultime news.

Grande Fratello anticipazioni 2 dicembre

Quali sono le anticipazioni del Grande Fratello del 2 dicembre? Ebbene ecco a voi cosa succederà stasera in puntata!

Partiamo con il dire, come rivelato da Federica Panicucci, che è previsto l’ingresso di 5 concorrenti. Tra questi sono stati menzionati Bernardo Cherubini, Maria Monsè con la figlia Perla Maria, ma anche Zeudi Di Palma, ex Miss Italia. Un altro volto che dovrebbe accedere al programma è Chiara Cainelli.

Tra i rumor si era parlato di possibili provvedimenti disciplinari per un concorrente, ma al momento non vi è certezza e vedremo se sarà rivelato direttamente in puntata.

News ultim’ora concorrenti e anticipazioni Grande Fratello

E ancora tra gli argomenti succosi, ci sarà ampio spazio per le aspre liti che ci sono state nel corso della settimana: dal duro scontro tra Shaila ed Helena (che ha spaccato in due la Casa) agli scontri tra Lorenzo e Yulia in Tugurio.

Non dovrebbe mancare anche il momento gelosia da parte di Jessica nei confronti di Helena, perché troppo vicina a Luca. Ma non solo, perché ha ricevuto altre critiche.

Vedremo se le coppie si ricongiungeranno o staranno ancora divise.

Ovviamente tra le altre news e ultim’ora del Grande Fratello ricordiamo anche alcune sorprese per i concorrenti (una per Javier con il padre), così come le nuove nomination e il risultato del televoto! Potrebbe esserne che ne venga lanciato anche uno flash!

Le anticipazioni Grande Fratello e percentuali dei sondaggi

In settimana è stato lanciato da Novella2000.it anche un sondaggio che ha visto sfidarsi Federica Petagna, Javier Martinez, Luca Giglioli e Stefano Tediosi, come previsto da televoto.

Secondo i nostri lettori il più premiato è Javier, che ha ottenuto la bellezza del 79%. Alle sue spalle Luca al 12%, infine Stefano al 6% e Federica al 3%.

Dunque se questo risultato dovesse essere rispettato, Javier dovrebbe essere il preferito. Vedremo cosa succederà stasera!

Grande Fratello a che ora va in onda stasera

Il Grande Fratello a che ora va in onda? L’appuntamento in prime time su Canale 5 è previsto per le 21:30.

Come ogni puntata Signorini ci darà tutte le anticipazioni in vista della serata, che verranno poi affrontati uno alla volta.

Anticipazioni Grande Fratello dove e quando va in onda

Quali sono tutti gli appuntamenti giornalieri con il Grande Fratello? Dove e quando va in onda?

Partiamo con il dire che la trasmissione riprende possesso del lunedì sera, sempre su Canale 5. A questo si aggiungono ovviamente le strisce quotidiane nel corso della giornata.

Tre gli appuntamenti su Canale 5: alle 10:55, poi alle 13:40 e alle 16:30 dopo Amici. Spazio dedicato al Grande Fratello anche a Mattino 5, quando vengono rilasciate alcune anticipazioni sul finale di puntata, ma anche a Pomeriggio 5, nella seconda parte di trasmissione.

Altri daytime da tenere a mente: su Italia 1 alle ore 12:15 e alle 18:15. Poi ancora su La5 dalle 13:00 alle 13:30. Infine come dimenticare il GF Daily, trasmissione presentata da Rebecca Staffelli alle ore 19:10 su La5.

Se invece volete restare sempre aggiornatissimi su tutto, vi basterà seguire la diretta h24 mediante i canali di Mediaset Extra, Mediaset Infinity e il sito ufficiale del Grande Fratello.

GF, il conduttore e gli opinionisti

Chi è il conduttore del Grande Fratello? Il presentatore di questa edizione è ancora una volta Alfonso Signorini, che ci racconta le dinamiche settimanali del programma.

E gli opinionisti? Al GF abbiamo un duo tutto al femminile composto dalla giornalista del TG 5, Cesara Buonamici e dell’attrice Beatrice Luzzi, che solo lo scorso anno ne è stata protagonista del reality show.

Mentre invece l’inviata social è Rebecca Staffelli.

Chi sono i concorrenti del GF

Come succede di solito, vi riportiamo ovviamente l’elenco con tutti i concorrenti del GF di questa edizione. Chi sono tutti i protagonisti del Grande Fratello? Eccoli:

Alfonso D’Apice, Bernardo Cherubini, Clayton Norcross (ELIMINATO), Enzo Paolo Turchi (RITIRATO), Iago Garcia (ELIMINATO), Javier Martinez, Lino Giuliano (SQUALIFICATO), Lorenzo Spolverato. Nella lista dei protagonisti di questa edizione ricordiamo ancora: Luca Calvani, Luca Giglioli, Michael Castorino (ELIMINATO), Stefano Tediosi e Tommaso Franchi.

Chi sono invece le protagoniste femminili del Grande Fratello? Ecco la lista con tutte le partecipanti di questa edizione: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Clarissa Burt (ELIMINATA), Eleonora Cecere (RITIRATA), Federica Petagna, Helena Prestes, Ilaria Clemente (RITIRATA), Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Maria Monsè, Maria Vittoria Minghetti, Pamela Petrarolo, Perla Maria Paravia, Shaila Gatta, Yulia Naomi Bruschi e Zeudi Di Palma.