Vincenzo Chianese | 26 Febbraio 2024

Grande Fratello

Questa sera verrà eletto il primo finalista del Grande Fratello. Ma cosa accadrà e chi volerà direttamente all’ultima puntata? Ecco cosa ci dicono i sondaggi.

Il primo finalista del Grande Fratello

Tutto è pronto per la nuova diretta del Grande Fratello e mai come stavolta il pubblico attende con ansia la puntata. Come di certo in molti sapranno infatti questa sera verrà eletto il primo finalista di questa lunga edizione e proprio in queste ore i fan del reality show stanno votando senza sosta il loro concorrente preferito. A scontrarsi al televoto per cercare di ottenere questo titolo ci sono 4 concorrenti: Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese e Rosy Chin. Ma chi sarà a trionfare e chi volerà direttamente all’ultima puntata?

Anche in questa circostanza noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il concorrente che vorreste vedere come primo finalista. Ma andiamo a vedere cosa è accaduto e quali sono state le preferenze dei nostri lettori. A risultare la meno votata è stata Rosy Chin, con il 6% dei voti. A seguire troviamo Massimiliano Varrese e Grecia Colmenares a pari merito con l’8% dei voti. Infine c’è Beatrice Luzzi, risultata la più amata e come sempre la più votata con ben il 78% dei voti.

Nonostante le percentuali bulgare dell’attrice, anche stavolta vi invitiamo a prendere i sondaggi con le pinze. Non è detto infatti che sia proprio Beatrice la prima finalista del Grande Fratello. Sui social tuttavia in molti hanno espresso la propria preferenza per la Luzzi, ma è importante precisare che in queste ultime ore di televoto tutto potrebbe ancora accadere.

Ma chi sarà dunque il primo concorrente di questa edizione ad accedere direttamente in finale? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento come sempre alle 21.30 su Canale 5.