Anticipazioni GF del 26 febbraio, le news sul Grande Fratello

Andrea Sanna | 26 Febbraio 2024

Oggi 26 febbraio è prevista una nuova puntata, come ogni lunedì. Questa sera l’appuntamento con il GF cosa ci riserverà? Conosciamo insieme le news e anticipazioni sul Grande Fratello!

Anticipazione Grande Fratello

Quali sono le anticipazioni del Grande Fratello? Stasera uno degli argomenti chiave dovrebbe riguardare Federico. Il modello è stato messo sotto accusa da parte di alcuni inquilini, in particolare da Alessio che non si è risparmiato e gli ha spesso rivolto delle accuse.

Momento di crisi invece per Letizia, che pare abbia mal digerito alcune mosse di Perla (che a sua volta ha dormito insieme a Greta). Potrebbe esserci dunque un confronto tra le parti, così come un chiarimento con Paolo, con il quale ha avuto qualche momento di tensione.

Le anticipazioni del Grande Fratello rivelano anche del disgelo tra Beatrice e Giuseppe, i due hanno avuto un confronto. Così come il riavvicinamento dell’attrice al resto del gruppo.

Stasera peraltro conosceremo chi è il primo finalista di questa edizione del Grande Fratello. I sondaggi danno per vincitrice Beatrice e ci si chiede se verrà confermata questa previsione o assisteremo a un colpo di scena. In ogni caso la situazione ha generato la creazione di nuovi gruppi nella Casa e delle considerazioni tra i concorrenti dopo le nomination della scorsa puntata.

News ultim’ora concorrenti: anticipazioni del Grande Fratello 2023

Tra le altre news e anticipazioni sul Grande Fratello spazio anche a Greta. Fuori dalla casa alcuni fan hanno urlato sostenendo che Vittorio sarebbe deluso da lei. Situazione che ha gettato nello sconforto la ragazza. Stasera potrebbe essere messa davanti a una scelta: Sergio o Vittorio?

Il comportamento di Greta è stato spesso al centro delle discussioni e considerato ambiguo da alcuni. Come risponderà?

Per la serata non dovrebbero mancare anche delle sorprese. Una su tutte? Perla dovrebbe scoprire le parole di Mirko a Verissimo secondo i rumor. Ma anche per Simona arriverà una carezza: incontrerà la figlia Giorgia, dopo essersi portata alle spalle diverse discussioni in Casa. Come reagirà?

Anticipazioni Grande Fratello e le percentuali sondaggi

Come ogni settimana anche oggi scopriremo le percentuali dei sondaggi del Grande Fratello. Novella2000.it vi ha chiesto di scegliere chi, secondo voi, merita di essere proclamato come primo finalista.

A giocarsi questo importante traguardo troviamo Beatrice, Grecia, Massimiliano e Rosy. Secondo voi lettori a dover essere premiata è Beatrice, che ha totalizzato il 78% di voti. Dietro di lei troviamo Grecia Colmenares con l’8%, seguita da Massimiliano anche lui all’8% (a dividerli pochi voti l’uno dall’altro) e infine Rosy che ha racimolato il 6%.

Quindi se così fosse Beatrice Luzzi dovrebbe essere la prima finalista del Grande Fratello. Si tratta chiaramente di un semplice sondaggio e solo stasera conosceremo la verità.

Per quanto riguarda invece il sondaggio sul preferito della settimana Grande Fratello, al comando c’è ancora Beatrice con il 65% delle preferenze.

A che ora inizia stasera la puntata del Grande Fratello?

Vi state chiedendo a che ora inizia stasera la puntata del Grande Fratello? Ebbene anche oggi il reality show prenderà il via dopo Striscia la Notizia, intorno alle 21:35.

Per prima cosa conosceremo le anticipazioni e ultime news del Grande Fratello e quindi i temi che verranno trattati, a seguire si partirà con la puntata.

Ecco quando e dove va in onda il Grande Fratello

Tra le domande più frequenti dei telespettatori c’è la seguente: Dove e quando va in onda il Grande Fratello? Anche per questa settimana il reality andrà in onda il lunedì e il mercoledì in prime time su Canale 5. Vedremo se poi cambierà qualcosa.

La trasmissione si può seguire su Mediaset Extra, sulla piattaforma di Mediaset Infinity (sito, app e smart TV) e sul sito ufficiale del Grande Fratello. Ogni live ha inizio alle 09:00. La conclusione è prevista per le 02:00. Durante i giorni della puntata, invece, si arriva fino alle 03:00.

Tutti i giorni sono disponibili anche le pillole quotidiane, in diversi orari, del GF su Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Dal lunedì al venerdì: alle 10:57 su Canale 5; 11:50 su Rete 4; 12:15 e alle 13:00 su Italia 1. E ancora: 13:40 su Canale 5; 18:15 su Italia 1; 18:50 su Rete 4. Infine il sabato e la domenica il Grande Fratello possiamo seguirlo anche alle 12:20 e alle 18:15 su Italia 1 e alle 11:50 e 18:50 su Rete 4.

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello

Come sempre concludiamo l’articolo ricordandovi chi sono i concorrenti attualmente ancora in gioco al Grande Fratello: Anita Olivieri, Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Greta Rossetti, Letizia Petris, Perla Vatiero, Rosy Chin e Simona Tagli.

A loro si aggiungono ancora: Alessio Falsone, Federico Massaro, Giuseppe Garibaldi, Marco Maddaloni, Massimiliano Varrese, Paolo Masella, Sergio D’Ottavi.

Tra gli eliminati: Claudio Roma, Marco Fortunati, Lorenzo Remotti, Arnold Cardaropoli. L’elenco prosegue con: Samira Lui, Valentina Modini, Giselda Torresan, Jill Cooper, Angelica Baraldi, Mirko Brunetti e Sara Ricci. Rosanna Fratello, Monia La Ferrera. Eliminati tra gli ultimi, Vittorio Menozzi e Stefano Miele.

Nel corso di questa avventura altri inquilini hanno abbandonato il gioco: Heidi Baci (oggi al GF Vip 3 in Albania), Giampiero Mughini, Ciro Petrone, Alex Schwazer e Marina Fiordaliso.

Le news e anticipazioni sul Grande Fratello le conosciamo, non ci resta che attendere la puntata di stasera!