Dopo pochi giorni dal suo ritiro dal Grande Fratello arriva una comunicazione ufficiale in casa: Pamela Petrarolo ritorna ufficialmente in gioco.

Pamela Petrarolo torna al Grande Fratello

Sono passati appena 7 giorni dall’improvviso abbandono di Pamela Petrarolo. La soubrette, che gareggia in coppia con Ilaria Galassi formando le Non è la Rai, aveva annunciato in diretta il suo ritiro.

“Devo tornare dalle mie figlie, hanno bisogno di me e vengono prima di tutto. Corro a casa per abbracciare la mia famiglia e per combattere con loro questa cosa che spero finisca presto. Nella vita ci sono delle priorità“, aveva dichiarato tra le lacrime durante la puntata.

Nel corso del pomeriggio gli inquilini della casa del Grande Fratello sono stati sorpresi con un nuovo comunicato ufficiale. Lorenzo Spolverato e Luca Calvani, chiamati a leggere la comunicazione della produzione, hanno prima avvisato i concorrenti che la prossima puntata del prime time sarà mercoledì 8 gennaio.

Successivamente i due hanno annunciato che Pamela Petrarolo tornerà ufficialmente in gioco. Felicità e urla di gioia nel salone dopo la lettura della notizia. Pamela è sicuramente una dei concorrenti più apprezzati di questa edizione. Non sappiamo però se, al suo rientro, Petrarolo ritroverà la sua amica Ilaria.

In queste ore infatti sta facendo il giro del web un video in cui Zeudi si rivela dispiaciuto per l’imminente abbandono di Galassi. È notizia di poco fa anche l’annullamento del televoto settimanale in corso. Con un post apparso sui profili social il Grande Fratello ha annullato la nomination e annunciato provvedimenti disciplinari in arrivo.

Per scoprire se si parla di una squalifica, di un televoto flash o di entrambe le cose dovremo attendere la puntata di mercoledì sera. Con molta probabilità la decisione della produzione è stata in presa in seguito al violento scontro di qualche giorno fa tra Helena e Jessica, in cui è volato anche un bollitore.