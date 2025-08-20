Il nuovo Grande Fratello non farà sconti, in arrivo un regolamento rigidissimo e trasgressioni vietate
Il nuovo Grande Fratello avrà regole rigidissime: nessuna trasgressione sarà ammessa
Il Grande Fratello si prepara a una nuova edizione in onda su Canale 5, in cui saranno previste delle regole rigidissime e nessuna tolleranza per le trasgressioni.
Regolamento rigidissimo per il prossimo Grande Fratello
Il Grande Fratello si prepara a tornare con una svolta importante nel regolamento. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni attraverso la sua pagina social, la prossima edizione del reality più longevo della TV italiana adotterà una linea decisamente più rigida rispetto al recente passato. Ecco quanto ripreso dal trafiletto:
«Indiscrezioni sul prossimo Grande Fratello: tornerà il regolamento serio di tanti anni fa, nessuna “trasgressione” verrà accettata. La linea NIP promessa verrà mantenuta, l’unica cosa che potrebbe accadere – sempre se verrà confermata – è l’entrata di personaggi semi conosciuti o conosciuti per una/due settimane, ovviamente per creare la giusta dinamica. Ma quest’ultimi non entrerebbero da concorrenti (come i GF della d’Urso)».
Il ritorno a un regolamento “serio”, come quello delle prime edizioni, vorrà dire quindi che saranno tollerati comportamenti scorretti o sopra le righe, a differenza di quanto accaduto in alcune delle stagioni più recenti. Scelta questa, che dovrebbe dunque riportare all’ordine i protagonisti della prossima edizione del Grande Fratello.
Anche per quanto riguarda i concorrenti, nessun volto noto sembrerebbe destinato a varcare la porta rossa. Una scelta ribadita di recente anche dai giornalisti Gabriele Parpiglia e Davide Maggio, che hanno confermato la volontà di puntare esclusivamente su persone comuni. Dunque niente influencer o personaggi del mondo dello spettacolo.
L’unica eccezione, secondo le voci, potrebbe essere la breve apparizione di personaggi “semi-famosi”, ma non come concorrenti ufficiali. Potrebbero servire semplicemente per innescare dinamiche narrative.
Tra le altre cose Gabriele Parpiglia di recente ha anche svelato l’identikit di una presunta concorrente: una ragazza sconosciuta al pubblico, ma pare sia stata vicina a un cantante molto famoso. Un flirt (vero o presunto) che potrebbe attirare curiosità.
La vera notizia, tuttavia, è il forte cambio di rotta sul piano disciplinare: il nuovo Grande Fratello vuole riportare ordine nella Casa. Sarà davvero l’edizione della svolta?