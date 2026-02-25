Pochi minuiti fa, con un comunicato ufficiale, Mediaset ha rivelato la data di inizio del Grande Fratello e le due opinioniste che affiancheranno Ilary Blasi.

Quando inizia il Grande Fratello

Arrivano le prime informazioni ufficiali sulla nuova attesissima edizione del Grande Fratello. Come comunicato qualche settimana fa da Mediaset, il reality show più longevo della televisione italiana tornerà su Canale 5 in primavera, con la conduzione di Ilary Blasi.

Sei le puntate previste e, stando a quanto è stato anticipato, il format tornerà con molti nuovi elementi, mantenendo allo stesso tempo l’identità che lo ha reso un fenomeno mondiale. Poco fa intanto, con una nota ufficiale diramata dall’azienda, sono emerse le prime informazioni sulla nuova edizione del reality show, già attesissimo da tutto il pubblico.

Mediaset ha infatti rivelato la data di inizio del Grande Fratello. La prima puntata è prevista per martedì 17 marzo 2026, naturalmente in prima serata. Ma non è finita qui. Nel comunicato infatti sono state anche rivelate le due opinioniste che affiancheranno Ilary Blasi per tutte le puntate.

Le opinioniste ufficiali del GF

Come si legge nella nota, e come si mormora già da settimane, le due opinioniste del Grande Fratello saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Mentre la conduttrice del TG5 tornerà per la terza volta in questo ruolo, per la giornalista e giudice di Ballando con le Stelle si tratterà della prima esperienza all’interno del reality.

Attualmente, nonostante le indiscrezioni, c’è ancora molto silenzio sui concorrenti che varcheranno la porta rossa. Di certo però nelle settimane a venire ne sapremo di più in merito.

