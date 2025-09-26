Due concorrenti del GF si sarebbero frequentati prima dell’ingresso e ora rischiano di essere squalificati….

Due concorrenti del nuovo Grande Fratello rischiano la squalifica prima ancora di entrare nella Casa, per essersi incontrati in segreto a Roma. Secondo quanto emerso potrebbero essersi accordati o addirittura già avviato una storia. I nomi restano ignoti, ma tutto potrebbe venir fuori durante la prima puntata.

Il rumor sui concorrenti del Grande Fratello

Manca poco all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, in partenza lunedì 29 settembre, ma già si parla di potenziali colpi di scena. Amedeo Venza ha lanciato una bomba social: due concorrenti sarebbero a rischio squalifica ancor prima di varcare la Porta Rossa.

L’indiscrezione era già nell’aria da qualche giorno, anticipata da Deianira Marzano, nei giorni scorsi ma ora la voce è diventata più insistente. Secondo quanto riportato da Venza:

“Vabbè ve lo dico qui: due concorrenti del nuovo Grande Fratello rischiano la squalifica ancor prima di entrare nella casa perché avrebbero violato il regolamento che prevede di non conoscersi prima dell’inizio. I due infatti (due ragazzi) si sono visti a Roma per accordarsi (forse) su alcune dinamiche…“

La produzione del Grande Fratello, come da tradizione, impone ai concorrenti di non avere contatti prima dell’inizio del programma. L’obiettivo infatti è quello di preservare la spontaneità e l’equilibrio del gioco. Se le voci fossero confermate, i due protagonisti avrebbero infranto questa regola fondamentale.

Ma non è tutto. Deianira Marzano nei giorni scorsi aveva aggiunto altri dettagli, lasciando intendere che tra i due ex del Grande Fratello possa esserci stato qualcosa in più di una semplice strategia:

“Due nuovi concorrenti del prossimo Grande Fratello sono già finiti nel mirino del gossip. Sapete perché? Pare che lui e lei si siano beccati ai provini e… scintille subito! Coincidenza vuole che siano stati scelti entrambi e adesso, a quanto mi dicono, i due si stanno già sentendo in gran segreto. Chissà se entreranno già con una love story in partenza o se faranno finta di niente davanti alle telecamere.“

Al momento, i nomi dei due concorrenti non sono stati resi noti, e non ci sono conferme ufficiali da parte della produzione. Tutto potrebbe svelarsi nella prima puntata del 29 settembre, dove finalmente scopriremo se queste voci corrispondono a verità… o se si tratta solo di gossip sul Grande Fratello.