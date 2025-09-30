In puntata al Grande Fratello, Simona Ventura e Cristina Plevani hanno ricordato Pietro Taricone

In occasione della prima puntata del Grande Fratello, che oggi festeggia 25 anni, Simona Ventura con la complicità di Cristina Plevani, ha ricordato con affetto l’indimenticabile Pietro Taricone, scomparso nel 2010 dopo un incidente paracadutistico.

La conduttrice per celebrare i 25 anni dall’inizio del Grande Fratello insieme a Cristina Plevani hanno rivolto un pensiero all’indimenticabile “guerriero”, scomparso dopo un incidente paracadutistico nel 2010. Una notizia che sconvolse e lasciò tutti attoniti, anche per la sua giovane età.

“Con lui tutte sarebbero cadute in tentazione”, ha dichiarato la padrona di casa, rievocando come Pietro fosse in grado di attirare l’attenzione di tutti. Poco dopo Simona Ventura ha aggiunto anche:

“Approfitto di questo per questi 25 anni, è sempre nei nostri pensieri, ma vorrei fare un grand applauso a Pietro Taricone, che ricordiamo e al quale vogliamo sempre bene”, ha detto la conduttrice del Grande Fratello in puntata. Ecco il video in cui Simona Ventura ha reso omaggio all’ex gieffino, con il pubblico in studio che non ha potuto che riservargli un sentito e commosso applauso.

Spesso il Grande Fratello ama ricordare Pietro Taricone, uno dei volti simbolo del reality show di Canale 5 e, in particolare, dell’iconica e amata prima edizione. E l’ha fatto anche in occasione dell’uscita del documentario realizzato proprio per i 25 anni del programma TV, dove Pietro ha avuto modo di farsi conoscere. Si classificò terzo alle spalle di Salvo Veneziano e Cristina Plevani, eletta poi vincitrice.

Proprio al Grande Fratello Pietro e Cristina hanno avuto una storia d’amore che ha conquistato milioni di telespettatori.