Cosa hanno raccontato Marina La Rosa e Lorenzo Battistello

Nel documentario sul primo Grande Fratello, Marina La Rosa e Lorenzo Battistello hanno svelato a sorpresa la loro storia d’amore, nata nella Casa e proseguita in segreto anche fuori.

Grande Fratello, la relazione segreta tra Marina e Lorenzo

25 anni è il periodo trascorso dalla prima storica edizione del Grande Fratello, ma certe emozioni, come i grandi amori, non si dimenticano. Nel documentario recentemente pubblicato su Mediaset Infinity, è venuto a galla un dettaglio mai svelato prima. E non parliamo della relazione tra Maria Antonietta Tilloca e Sergio Volpini, ma della love story segreta tra Marina La Rosa e Lorenzo Battistello.

All’epoca, la complicità tra i due era sotto gli occhi di tutti, sia nella casa del Grande Fratello che fuori. Ma ogni volta che gli venivano poste domande, rispondevano con un sorriso accennando a una bella “amicizia”. Oggi, invece, è arrivato il momento di raccontare quella verità tenuta nascosta per anni.

“Noi non avevamo mai fatto capire che c’eravamo anche innamorati – ha rivelato Marina alle telecamere – ci scrivevamo sotto al palmo delle mani con le dita, tipo ‘ti voglio baciare’. Una volta uscito Lorenzo credo che sia stato uno dei giorni più brutti della mia vita. Nessuno dei due voleva mettere in piazza questa cosa. Era una relazione clandestina che volevo salvaguardare”.

A fare da eco alle parole dell’ex storica concorrente del Grande Fratello, ci ha pensato Lorenzo Battistello, che ha aggiunto altri dettagli:

“Questo modo di dirci le cose scrivendoci sul palmo della mano ha fatto sì che noi creassimo questo micro-mondo di privacy dentro un posto dove privacy non c’era. E non dover per forza, a differenza di altri, fare capanne e dover consumare. Si doveva aspettare per rispetto dei fidanzati che avevamo all’epoca e per non dover bruciare la storia subito.”

Peraltro Lorenzo ha raccontato anche di essersi confrontato con uno psicologo del Grande Fratello, che gli consigliò di non lasciarsi andare e ne rimase sorpreso.

Ma una volta fuori dalla Casa del Grande Fratello, le cose andarono diversamente: “Quando lei è uscita ci siamo trovati e abbiamo provato a vivere quello che ci eravamo costruiti dentro. Ma non avevamo fatto i conti con il vortice mediatico. Era più difficile gestirla fuori che dentro, perché dovevamo prendere camere separate e sgattaiolare di notte. E forse non eravamo pronti a gestirlo”.

Una storia rimasta nascosta per tanto tempo, che oggi torna a galla dopo ben 25 anni.