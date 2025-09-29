Chi è Francesco Rana del Grande Fratello? Età e Instagram
Tutte le curiosità e news su Francesco Rana del Grande Fratello
Un altro concorrente della nuova edizione del Grande Fratello si chiama Francesco Rana. Ecco chi è nel dettaglio il ragazzo e cosa sappiamo sul suo conto: l’età, la vita privata, che lavoro fa e carriera e dove poterlo seguire su Instagram.
Chi è Francesco Rana
Nome e Cognome: Francesco Rana
Data di nascita: 23 settembre 1996
Luogo di nascita: Terlizzi (BA)
Età: 29 anni
Segno zodiacale: Bilancia
Professione: agente di polizia locale
Fidanzata: Francesco non sappiamo se fidanzato o single
Profilo Instagram: @ranafrancesco
Francesco Rana età e biografia
Dalla biografia di Francesco del Grande Fratello sappiamo qual è il suo cognome?
Come emerso nome e cognome del ragazzo è Francesco Rana, nato a Terlizzi (BA) il 23 settembre 1996. La sua età è di 29 anni. Dunque è del segno zodiacale della Bilancia.
Non sappiamo nulla per quanto riguarda altezza e peso al momento.
Vita privata
Anche della vita privata ora come ora le informazioni sono molto scarse e le scopriremo certamente durante il suo percorso nella Casa del Grande Fratello.
Non sappiamo oggi se Francesco è fidanzato. Dai suoi social non sembra esserci alcuna traccia di una ipotetica fidanzata, dunque deduciamo sia single.
Dove seguire Francesco Rana del GF: Instagram e social
Su Instagram c’è modo di poter seguire Francesco Rana e conoscerlo meglio attraverso i post pubblicati sul suo profilo ufficiale, che sicuramente crescerà in numero di follower grazie al GF.
Pubblica foto di viaggi, legati al lavoro e momenti di vita privata con amici. Da Instagram abbiamo scoperto che è un appassionato di calcio ed è grande tifoso dell’Inter.
Carriera
In quanto alla sua carriera, Francesco non è famoso, ma sappiamo quale lavoro fa.
Come riportato da Davide Maggio e dai suoi social è un agente di polizia locale a Giovinazzo.
Francesco Rana al Grande Fratello
Il concorrente non è stato annunciato dal programma. A svelare l’ingresso di Francesco Rana nella Casa del Grande Fratello è stato Davide Maggio, che ne ha riportato anche le curiosità del caso.
Trasmissione che, come noto, vede la conduzione di Simona Ventura, con gli opinionisti speciali: Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi.
Il percorso di Francesco Rana al GF
Di seguito vedremo insieme il percorso di Francesco nel reality di Canale 5, con i momenti salienti che lo riguardano.
- 1° settimana: Francesco ha finalmente fatto il suo ingresso all’interno della Casa del GF.
(IN AGGIORNAMENTO)