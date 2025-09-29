Un altro concorrente della nuova edizione del Grande Fratello si chiama Francesco Rana. Ecco chi è nel dettaglio il ragazzo e cosa sappiamo sul suo conto: l’età, la vita privata, che lavoro fa e carriera e dove poterlo seguire su Instagram.

Chi è Francesco Rana

Nome e Cognome: Francesco Rana

Data di nascita: 23 settembre 1996

Luogo di nascita: Terlizzi (BA)

Età: 29 anni

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: agente di polizia locale

Fidanzata: Francesco non sappiamo se fidanzato o single

Profilo Instagram: @ranafrancesco

Francesco Rana età e biografia

Dalla biografia di Francesco del Grande Fratello sappiamo qual è il suo cognome?

Come emerso nome e cognome del ragazzo è Francesco Rana, nato a Terlizzi (BA) il 23 settembre 1996. La sua età è di 29 anni. Dunque è del segno zodiacale della Bilancia.

Non sappiamo nulla per quanto riguarda altezza e peso al momento.

Vita privata

Anche della vita privata ora come ora le informazioni sono molto scarse e le scopriremo certamente durante il suo percorso nella Casa del Grande Fratello.

Non sappiamo oggi se Francesco è fidanzato. Dai suoi social non sembra esserci alcuna traccia di una ipotetica fidanzata, dunque deduciamo sia single.

Dove seguire Francesco Rana del GF: Instagram e social

Su Instagram c’è modo di poter seguire Francesco Rana e conoscerlo meglio attraverso i post pubblicati sul suo profilo ufficiale, che sicuramente crescerà in numero di follower grazie al GF.

Pubblica foto di viaggi, legati al lavoro e momenti di vita privata con amici. Da Instagram abbiamo scoperto che è un appassionato di calcio ed è grande tifoso dell’Inter.

Carriera

In quanto alla sua carriera, Francesco non è famoso, ma sappiamo quale lavoro fa.

Come riportato da Davide Maggio e dai suoi social è un agente di polizia locale a Giovinazzo.

Francesco Rana al Grande Fratello

Il concorrente non è stato annunciato dal programma. A svelare l’ingresso di Francesco Rana nella Casa del Grande Fratello è stato Davide Maggio, che ne ha riportato anche le curiosità del caso.

Trasmissione che, come noto, vede la conduzione di Simona Ventura, con gli opinionisti speciali: Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi.

I concorrenti del Grande Fratello

Ecco l’elenco completo con tutti i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, in onda su Canale 5 dal 29 settembre:

Anita Mazzotta, Francesca Carrara, Francesco Rana, Giulio Carotenuto, Grazia Kendi, Omer Elomari, Matteo Azzali, Matteo Jonas Pepe (IN AGGIORNAMENTO)

Il percorso di Francesco Rana al GF

Di seguito vedremo insieme il percorso di Francesco nel reality di Canale 5, con i momenti salienti che lo riguardano.

1° settimana: Francesco ha finalmente fatto il suo ingresso all’interno della Casa del GF.

(IN AGGIORNAMENTO)