In una recente intervista con il settimanale Chi, Shaila Gatta ha spiegato più chiaramente le ragioni che l’hanno spinta a decidere di lasciare Lorenzo Spolverato.

Shaila Gatta sul perché ha lasciato Lorenzo Spolverato

Shaila Gatta ha deciso di raccontare tutta la verità sulla fine della sua storia con Lorenzo Spolverato in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi.

Una rottura arrivata inaspettatamente, proprio durante la finale dell’ultima edizione del Grande Fratello, quando Shaila ha scelto in diretta di mettere un punto definitivo alla loro relazione.

Nell’intervista, la ballerina ha spiegato cosa l’ha spinta a prendere questa decisione così importante e sofferta.

“Sono entrata nella Casa da donna libera, cercando di sperimentare questa nuova parte di me. E sono ricaduta in schemi vecchi. Tanto è vero che la prima settimana a Lorenzo ho proprio detto: ‘Mi ricordi dei miei vecchi modi di fare, non so perché’.”

Come gli spettatori del reality ben sanno, alla fine Shaila ha scelto comunque Lorenzo. Ma, col passare del tempo, le cose hanno iniziato a farsi più complesse, gli scontri si sono fatti sempre più frequenti.

“Poi sono cominciati gli alti e bassi. La cosa più brutta è stata il suo silenzio punitivo. Non lo auguro a nessuno: l’amore è dialogo.”

Così ha raccontato l’ex velina, che ha poi aggiunto anche di provare ancora qualcosa per Lorenzo, ma di aver capito che non era l’amore giusto per lei.

“Un amore forte e viscerale non si dimentica in due secondi. Però so che quell’amore non è quello adatto a me. […] Lui mi portava all’esasperazione. Io mi sentivo sempre messa in discussione, sempre con i sensi di colpa, sempre sbagliata.”

La ballerina ha definito quello con Lorenzo “un amore tossico”, descrivendo Spolverato con un ragazzo insicuro e vittima di se stesso, che si era convinta di poter “curare”.

Ora, però, Shaila guarda avanti ed è pronta a raccontare tutte le sue esperienze con questo tipo di relazioni in un libro, incentrandolo su se stessa: “Io non incolpo gli altri, racconto quello che accade. Cioè, che sì noi scegliamo, ma c’è anche chi, dall’altro lato, è consapevole di quello che fa.”

Da quanto dichiarato, dopo quel confronto in diretta Shaila e Lorenzo non si sono più sentiti. Un silenzio che, per lei, è stata l’ennesima conferma: “Per lui, prima di me, c’era il gioco. E c’è sempre stato solo il gioco.”