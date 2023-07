NEWS

Andrea Sanna | 15 Luglio 2023

GF Vip 8 Grande Fratello

Silvia Magarre ai provini del Grande Fratello?

Giunge una curiosa notizia sul Grande Fratello (che a quanto pare vedrà sia nip che vip) e su chi avrebbe sostenuto i provini per la prossima edizione che inizierà a settembre. Stando a quanto ripreso dal portale BlogTvItaliana tra i numerosi personaggi non famosi a presentarsi ai casting ci sarebbe anche Silvia Magarre.

Molti di voi che seguono Primo Appuntamento sicuramente la ricorderanno. Questo perché la ragazza ha preso parte alla trasmissione di Real Time diverse. È stata protagonista in tutte le ultime sei stagioni del programma ma, poco fortunata, ha sempre concluso da sola il suo percorso. Lei si collocherebbe nella casella dei “non famosi” del Grande Fratello, sebbene sia nota al pubblico proprio per la partecipazione al programma menzionato.

Diciamo che Silvia Magarre deve la sua popolarità anche alle Gialappa’s. Questo perché gli appuntamenti svolti divertenti e a tratti surreali hanno attirato l’attenzione degli amati comici, che ne hanno realizzato un vero e proprio tormentone al Gialappa Show. Questo ha permesso al pubblico di conoscerla oltre alle sue apparizioni in Primo Appuntamento.

Quindi per quanto sia comunque un personaggio noto, Silvia Magarre se dovesse essere scelta per il Grande Fratello sarà tra i non famosi. Ma si tratta comunque di un volto interessante che di certo attirerà l’attenzione dei telespettatori così come del web. In tanti infatti sperano di poterla vedere nelle vesti di concorrente del longevo reality show.

Il Grande Fratello dunque è a lavoro per la prossima edizione. In questi giorni sono emersi tanti nomi anche tra i volti noti. Qualcuno di loro come Ornella Muti e Claudia Gerini, per esempio, hanno smentito la loro partecipazione per motivi differenti. Insomma un cast in allestimento. Mancano ancora due mesi. Chissà quali sorprese ci riserverà questa volta la trasmissione!

