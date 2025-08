In queste ore una storica gieffina del Grande Fratello ha annunciato di essere tornata insieme al suo ex fidanzato di 15 anni fa. Ecco di chi si tratta e cosa è accaduto.

Ritorno di fiamma per una storica ex concorrente del Grande Fratello

In queste settimane si sta preparando la nuova edizione del Grande Fratello, che come sappiamo tornerà in onda su Canale 5 in autunno. Alla conduzione del celebre reality show, per la prima volta in assoluto, ci sarà nientemeno che Simona Ventura, pronta a mettersi alla prova con questa nuova sfida. Attualmente dunque la produzione è alla ricerca del cast perfetto, che, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, dovrebbe essere composto interamente da personaggi Nip, estranei al mondo dello spettacolo.

In attesa di scoprire cosa accadrà, nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata una celebre ex gieffina, che ha contribuito a fare la storia della trasmissione. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Guendalina Canessa. Come in molti ricorderanno, l’influencer ha preso parte al reality nel lontano 2007 e da quel momento è diventata un volto noto del piccolo schermo.

Ma perché l’ex concorrente del Grande Fratello è finita nuovamente al centro del gossip? Come ha rivelato lei stessa con un post sui social, Guendalina è tornata con un suo ex fidanzato di 15 anni fa e la notizia naturalmente non è passata inosservata. Come è noto ai più, col passare del tempo la vita privata e sentimentale della Canessa è finita in diverse occasioni al centro della cronaca rosa e alcune delle sue relazioni hanno fatto a lungo discutere. Adesso l’ex gieffina sembrerebbe aver ritrovato l’amore, stavolta con una sua ex fiamma. Attualmente non si conosce l’identità del compagno di Guendalina, che però sembrerebbe essere più felice che mai.

Non resta dunque che fare i nostri più sinceri a questa bellissima coppia, che si è ritrovata dopo ben 15 anni.