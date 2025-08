Un rumor che riguarda una influencer e una sua presunta frequentazione con un ex gieffino si sta facendo strada in merito alla loro partecipazione al Grande Fratello. Ecco tutto ciò che sappiamo.

L’indiscrezione sul Grande Fratello

Il Grande Fratello è sempre più vicino, molto presto Simona Ventura apparirà su Canale 5 per presentare l’edizione da lei condotta e tutti i concorrenti che parteciperanno. In queste ore abbiamo riportato quali potrebbero essere due dei partecipanti che potremmo vedere all’interno della Casa ma ora spunta un nuovo rumor.

Deianira Marzano ha parlato, all’interno delle Stories del proprio profilo Instagram, di una influencer che avrebbe sostenuto il provino. L’esperta di gossip ha anche rivelato quelle che sarebbero le intenzioni degli autori: siccome questa personalità del web è uscita insieme a un ex concorrente del reality, l’intenzione sarebbe quella di far entrare anche lui più avanti nel tempo. Queste le sue parole:

“Una influencer ha sostenuto di recente il provino per il Grande Fratello ed è stata vista in precedenza con un ex concorrente del reality. Da questo si intuisce che la dinamica pensata dagli autori potrebbe essere quella di far entrare lui nella Casa dopo che lei è già entrata. Per scoprire cosa ci sia stato davvero tra oro fuori dal programma”.

L’indiscrezione su una influencer al Grande Fratello

Ovviamente non sappiamo cosa ci sia di vero in tutto ciò, di conseguenza non possiamo sapere se accadrà quanto riportato da Deianira. Le indiscrezioni, come al solito, vanno prese con le pinze e dovremo attendere alcuni mesi ancora prima di sapere la verità. Ad oggi non sono stati fatti nomi e nemmeno lasciati indizi sulle loro identità, vi terremo aggiornati.