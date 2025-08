Nelle ultime ore sono state rivelate quelle che potrebbero essere le identità dei primi concorrenti del Grande Fratello sotto la conduzione di Simona Ventura.

I possibili concorrenti del Grande Fratello

Tante le news che sono trapelate nel corso di queste ore sul Grande Fratello di Simona Ventura a partire dalla sua ipotetica data di partenza. Voci di corridoio affermano che l’inizio potrebbe essere previsto per il mese di ottobre e la fine per gennaio 2026. Se però il pubblico dovesse rispondere bene, il reality potrebbe essere allungato fino a marzo.

Le novità non finiscono però qui perché Gabriele Parpiglia ha fatto sapere che nella casa più spiata d’Italia potrebbero entrare occasionalmente dei Vip. Non si tratterebbe dunque di una presenza fissa ma di ‘guest star’ che vivrebbero insieme ai gieffini per alcuni giorni.

Ovviamente tutto ciò è da confermare così come ciò che stiamo per rivelarvi adesso. Tra le tante indiscrezioni, come riporta anche il sito Blogtivvu, sarebbero trapelate le identità di coloro che sarebbero i primi concorrenti ufficiali. Si parla di un giocatore di beach volley e anche della moglie di un noto pallavolista. I loro nomi non li conosciamo ancora ma già questa è una buona base di partenza per far chiacchierare il web.

Ci teniamo a precisare ancora che si tratta di rumor, per tale motivo bisogna prendere con le pinze tali informazioni. La conferma definitiva arriverà solo nel momento in cui la conduttrice del Grande Fratello annuncerà su qualche rivista le sue scelte. C’è ancora un po’ di tempo e quasi sicuramente ne sapremo di più alla fine dell’estate.

Noi vi terremo aggiornati così da non farvi perdere alcuna notizia sul vostro reality preferito.