Ilary Blasi è sempre in grado di strappare un sorriso ai suoi fan e una recente Storia Instagram in cui scappa da una mucca ha fatto ridere tutto il web. Ecco cos’è successo.

Ilary Blasi e la mucca

Per diverse settimane su Canale 5 è andato in onda Battiti Live, la cui ultima puntata ha conquistato il pubblico segnando 2.064.000 spettatori e il 19.3% di share. Un risultato che potrebbe confermare la sua presenza anche il prossimo anno, così come quella dei suoi colleghi Alvin e Nicolò De Devitiis.

Nel frattempo la conduttrice si gode le meritate vacanze in compagnia del suo Bastian, come mostrato proprio sui social in questi ultimi giorni. Ilary ha fatto vedere di trovarsi in montagna e ha pubblicato dei video in cui è immersa nella natura e passeggia per dei sentieri. In un altro filmato, invece, ondeggia sopra un’altalena, per poi passare a mangiare in un rifugio.

Ilary Blasi si spaventa a causa di una mucca pic.twitter.com/S1i7calibp — Novella2000 Archive (@novella_archive) August 5, 2025

Ciò che ha fatto divertire i fan, tuttavia, è ciò che potete vedere anche qui sopra. Ilary Blasi si avvicina a passo sicuro verso un gruppo di mucche che stanno pascolando tranquillamente. Non appena allunga una mano per accarezzarne una, questa solleva il muso e la Blasi scappa intimorita urlando: “Oddio, oddio”.

Non è la prima volta che Ilary fa sorridere i suoi follower, spesso capita anche in diretta televisiva. Ormai iconiche sono alcune frasi pronunciate al Grande Fratello, quando lei era conduttrice, oppure alla più recente Isola dei Famosi. Non vediamo l’ora di scoprire cos’altro ci riserveranno le sue avventure televisive e nella vita privata!