A gennaio su Canale 5 andrà in onda il Grande Fratello Super Vip, che vedrà la conduzione di Alfonso Signorini. Ma quando iniziano i casting per il reality show? Adesso sembrerebbe arrivare la risposta ufficiale.

Il Grande Fratello Super Vip arriva a gennaio su Canale 5

Come è stato annunciato durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset, dopo la messa in onda del format classico, con la conduzione di Simona Ventura, su Canale 5 arriverà il Grande Fratello Super Vip. Si tratterà, come suggerisce il nome, di un’edizione che vedrà un cast composto da volti noti del mondo dello spettacolo e stavolta al timone della trasmissione ci sarà Alfonso Signorini. Come ha precisato l’AD Pier Silvio Berlusconi però il format verrà trasmesso solo a patto che ci siano grandi nomi disposti a mettersi in gioco con questa esperienza.

In queste settimane dunque in rete se ne sono dette di ogni sul programma. Secondo qualcuno infatti l’edizione Super Vip sarebbe in bilico, proprio a causa dei problemi che la produzione starebbe riscontrando nel trovare concorrenti adatti. Nelle ultime ore però è arrivato un nuovo retroscena che sembrerebbe spazzare via le ultime voci di corridoio. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto fa sapere Affari Italiani infatti pare che il Grande Fratello Super Vip con Alfonso Signorini partirà ufficialmente a gennaio. Ma non solo. Il portale ha anche rivelato quando partono i casting. Secondo quanto riferito, il conduttore a partire da settembre inizierà a contattare alcune celebrità, con la speranza di riuscire a convincerle a varcare la porta rossa.

Al momento dunque pare il format Vip del GF sia ancora in programma e che dunque nelle prossime settimane inizieranno le prime trattative con le star del mondo dello spettacolo. Ma chi potrebbe essere dunque a entrare a far parte del cast? Non resta che attendere per scoprirlo.