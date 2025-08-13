Dopo aver girato un videoclip in un’aera protetta delle Balneari senza autorizzazione, Katy Perry viene multata dalle autorità locali. Ecco cosa è accaduto.

Salata multa per Katy Perry

Lo scorso anno, dopo una lunga assenza, Katy Perry ha fatto ufficialmente ritorno sulle scene musicali. La pop star americana ha infatti rilasciato il suo nuovo album di inediti, 143, e in questi mesi ha iniziato a girare il mondo con una lunga tournée, che a novembre farà tappa anche in Italia. Proprio per promuovere il suo ultimo progetto, la cantante di Roar ha rilasciato anche il video del singolo Lifetimes, che tuttavia fin dal primo momento ha dato il via a una lunga polemica.

Come in molti hanno notato, la clip è stata girata nell’area ecologicamente sensibile dell’isolotto di S’Espalmador, che come è noto è parte del Parco Naturale Ses Salines di Ibiza e Formentera. In questa zona, trattandosi di un’aerea protetta, l’accesso è vietato senza autorizzazione. Dopo il rilascio del filmato così la Perry è finita al centro della polemica, venendo accusata di non avere i permessi per poter accedere sull’isolotto. A quel punto sono partite le indagini e il governo regionale ha aperto un’inchiesta, nonostante la casa discografica della cantante, la Capitol Records, abbia affermato di aver ricevuto un’autorizzazione verbale.

Adesso, come fa sapere Repubblica, a distanza di un anno per la produzione è arrivata una pesante sanzione. Katy Perry ha infatti ricevuto una multa di 6mila euro, a causa della grave infrazione. Tuttavia, non essendoci stati danni permanenti, non sembrerebbero essere previste ulteriori penalità.

Katy nel mentre prosegue il suo tour mondiale, che sta registrando sold out su sold out. Il prossimo 2 novembre la cantante arriverà anche a Bologna per un concerto attesissimo, che ha già fatto il tutto esaurito. Ma come ci stupirà la Perry? Non resta che attendere per scoprirlo.