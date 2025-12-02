Ieri sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, che ha svelato chi è il secondo finalista di questa edizione. In finale troviamo Jonas Pepe, che è riuscito a battere i suoi compagni.

Svelato il secondo finalista del Grande Fratello

Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, in cui sono stati affrontati numerosi temi. Oltre ad assistere a due importanti provvedimenti disciplinari a causa di alcune frasi fuori luogo, ci sono stati anche momenti di emozione.

Una su tutte riguarda la proclamazione del secondo finalista di questa edizione del Grande Fratello. Al televoto Grazia Kendi, Jonas Pepe, Mattia Scuderi e Omer Elomari. Ma ad avere la meglio è arrivare in finale solo uno di loro.

Nel corso della puntata del Grande Fratello abbiamo scoperto infatti che ad avere questo privilegio, su tutti, è stato Jonas Pepe.

Ma vediamo nel dettaglio com’è andata e quali sono state le percentuali di voto…

Jonas è in finale al GF

Come detto dunque Jonas Pepe è arrivato in finale al Grande Fratello. Il concorrente romano ha ottenuto il 45,85% dei consensi da parte dei telespettatori.

Alle sue spalle si è posizionato Omer Elomani, che ha ottenuto il 33,77% di voti. Al terzo posto Grazia Kendi con il 10,35%, mentre a chiudere Mattia Scuderi (che in settimana ha avuto un infortunio) con il 10,03%.

Jonas, sei il secondo finalista di questa edizione di #GrandeFratello! pic.twitter.com/AKuUomFqZ5 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 1, 2025

Peraltro questo televoto non ha solo sancito il finalista, ma anche l’eliminato. A lasciare la Casa del Grande Fratello è stato Mattia Scuderi, che ha ottenuto il numero di voti più basso ai suoi compagni.

Jonas Pepe, invece, può sorridere, dato che si è aggiudicato un posto in finale insieme a Giulia Soponariu, che è stata già proclamata finalista la scorsa settimana.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.