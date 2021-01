1 Ecco chi sarà il nuovo eliminato del Grande Fratello Vip 5 secondo i sondaggi: al televoto Carlotta Dell’Isola, Stefania Orlando, Dayane Mello e Cecilia Capriotti

Questa sera va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5, e tante saranno le emozioni e i colpi di scena ai quali assisteremo. Come abbiamo scoperto qualche ora fa, nel corso della prossima diretta scopriremo chi sarà il primo finalista di questa edizione e chi invece dovrà lasciare ufficialmente la casa più spiata d’Italia. Anche questa settimana infatti c’è un televoto in corso e a scontrarsi in nomination ci sono ben quattro donne: Carlotta Dell’Isola, Stefania Orlando, Dayane Mello e Cecilia Capriotti. Solo una di loro questa sera dovrà abbandonare il gioco, a poche settimane dalla fine del programma. Ma chi sarà la nuova eliminata?

Come sempre sul web sono partiti diversi sondaggi, grazie ai quali possiamo farci un’idea su chi potrebbe essere la concorrente meno amata tra quelle al televoto. Ad indire una votazione è stato il portale Reality House, che poco fa ha svelato i risultati. A posizionarsi all’ultimo posto, rischiando così l’eliminazione, è stata Cecilia Capriotti, che ha totalizzato il 7% dei voti. A seguire troviamo Carlotta Dell’Isola, col 10% dei voti, Dayane Mello, col 30% dei voti, e Stefania Orlando, risultata la più votata e la più amata col 53% dei voti.

Come ogni settimana precisiamo che non è detto che le cose vadano proprio in questo modo e che sia Cecilia Capriotti la nuova eliminata del Grande Fratello Vip 5. Il televoto infatti verrà chiuso da Alfonso Signorini solo nel corso della diretta, e per allora dunque tutto potrebbe succedere e la classifica ribaltarsi.

Tuttavia per avere un’idea più precisa di quello che potrebbe accadere facciamo anche affidamento su un altro sondaggio, lanciato dal portale Grande Fratello Forum. Scopriamo i risultati.