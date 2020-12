1 Ecco chi potrebbe essere il nuovo eliminato del Grande Fratello Vip 5 secondo i sondaggi: al televoto Maria Teresa, Giacomo, Sonia e Samantha

Mancano poche ore alla nuova puntata del Grande Fratello Vip 5, e senza dubbio anche stasera ne vedremo delle belle. Come sappiamo infatti ad arrivare come ospite speciale sarà nientemeno che Maria De Filippi, che si collegherà con i Vipponi in casa per una bellissima sorpresa. Come se non bastasse Andrea Zelletta avrà finalmente modo di avere un confronto con la sua fidanzata Natalia Paragoni, che qualche giorno fa gli ha inviato un regalo sospetto che ha mandato in crisi l’ex tronista di Uomini e Donne. Naturalmente in seguito scopriremo anche l’esito del televoto, che stavolta sarà eliminatorio! A scontrarsi in nomination ci sono Maria Teresa Ruta, Giacomo Urtis, Sonia Lorenzini e Samantha de Grenet. Ma chi sarà il nuovo eliminato dal gioco?

Come sempre sul web sono partiti diversi sondaggi, grazie ai quali possiamo farci una prima idea su quello che potrebbe accadere. Ad indire una votazione è stato Reality House, che poco fa ha svelato i risultati. A confermarsi come la concorrente meno votata, e quindi a rischiare l’eliminazione, è Samantha de Grenet, che ottiene il 14% dei voti. A seguire troviamo a pari merito Giacomo Urtis e Sonia Lorenzini, col 16%dei voti, e Maria Teresa Ruta, risultata ancora una volta la più amata con ben il 54% dei voti!

Naturalmente come sempre precisiamo che non è detto che le cose vadano esattamente in questo modo e che sia Samantha de Grenet la nuova eliminata del Grande Fratello Vip 5. Il televoto infatti verrà chiuso sono nel corso della diretta, e per allora le cose potrebbero del tutto cambiare.

Tuttavia per avere un’idea più chiara di quello che potrebbe accadere facciamo anche affidamento sul sondaggio lanciato dal portale Grande Fratello Forum. Scopriamo i risultati di questa seconda votazione.