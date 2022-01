1 Chi lascerà il Grande Fratello Vip 6?

Stasera torna su Canale 5 il Grande Fratello Vip 6 e anche con l’arrivo del nuovo anno non mancheranno emozioni e colpi di scena. In queste ore le tensioni in casa sono alle stelle, e senza dubbio ancora una volta protagonisti della serata saranno Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, che ormai sembrerebbero essere sempre più coinvolti l’uno dall’altra. Ad avvicinarsi sono stati anche Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, e il pubblico attende già di scoprire cosa accadrà in seguito. Nel mentre stasera in diretta scopriremo anche l’esito del televoto, e sapremo chi sarà il nuovo eliminato di questa edizione. A scontrarsi al televoto ci sono 4 Vipponi: Eva Grimaldi, Barù, Alessandro Basciano e Federica Calemme. Ma chi dovrà lasciare la casa una volta per tutte e chi invece la scamperà?

In questi giorni proprio noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio chiedendovi di votare e di salvare il vostro concorrente preferito. Adesso vi sveliamo i risultati! A confermarsi la Vippona meno votata, e dunque a rischio eliminazione, è Eva Grimaldi, che ottiene il 20% dei voti. A seguire troviamo Alessandro Basciano, col 23% dei voti, Federica Calemme, col 24% dei voti, e Barù, risultato il più amato e più votato col 33% dei voti.

Cosa accadrà dunque? Come sempre tuttavia precisiamo che non è detto che le cose vadano proprio in questo modo e che sia proprio Eva Grimaldi la nuova eliminata del Grande Fratello Vip 6. Il televoto infatti verrà chiuso da Alfonso Signorini solo nel corso della diretta di questa sera e solo allora scopriremo quello che accadrà.

Tuttavia per avere un’idea più chiara su chi potrebbe essere il nuovo eliminato, facciamo affidamento anche sul sondaggio lanciato dal portale Reality House. Scopriamo i risultati di questa seconda votazione.