1 Il meno votato del Grande Fratello Vip 6

Tra poche ore arriva su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6, e come sempre non mancheranno grandi emozioni e colpi di scena. In studio con Alfonso Signorini si parlerà infatti della lite social che c’è stata tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Ma non solo. Senza dubbio a finire al centro dell’attenzione sarà anche Manuel Bortuzzo, che inaspettatamente ha deciso di fare dietrofront con Lulù. Inoltre Soleil Sorge ha confessato di avere un uomo che le aspetta al di fuori della casa e non è escluso dunque che l’ex corteggiatrice possa essere protagonista della serata. Durante la diretta per di più scopriremo anche il verdetto del nuovo televoto. In nomination infatti ci sono ben 4 Vipponi: Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan, Nicola Pisu e Andrea Casalino. Tuttavia ricordiamo che il meno votato non lascerà la casa, ma finirà nuovamente sotto al giudizio del pubblico.

Ma chi sarà dunque il concorrente meno amato dal pubblico? Come ogni settimana sul web sono partiti diversi sondaggi e a lanciar una votazione è stato anche il portale Reality House. Scopriamo dunque cosa è accaduto e quali sono le preferenze degli utenti. A risultare i meno votati sono a pari merito Nicola Pisu e Andrea Casalino, che ottengono il 18% dei voti. A seguire troviamo Gianmaria Antinolfi, col 19% dei voti e Miriana Trevisan, risultata la più amata col 44% dei voti. Nonostante sembrerebbe che i giochi siano ancora del tutto aperti, precisiamo come sempre che non è detto che le cose vadano esattamente in questo modo e che sia proprio uno tra Nicola Pisu e Andrea Casalino il concorrente meno votato del Grande Fratello Vip 6. Il televoto infatti verrà chiuso solo tra diverse ore e per allora tutto potrebbe cambiare.

Tuttavia per avere un’idea più chiara di quello che potrebbe accadere facciamo affidamento anche sul sondaggio lanciato dal portale Grande Fratello Forum. Andiamo dunque a scoprire i risultati.