Grande Fratello Vip 6, i nominati nella puntata del 10 gennaio

I nominati del Grande Fratello Vip 6

Nuova settimana e nuova puntata del Grande Fratello Vip 6. Continuano le dinamiche nella Casa più spiata d’Italia e non mancano incomprensioni, discussioni, momenti di dolcezza e new entry! Venerdì, infatti, è atteso l’ingresso di Delia Duran tra i vipponi. Nel mentre questa sera abbiamo scoperto chi sono i nominati del 10 gennaio 2022.

Nathaly Caldonazzo, la preferita del pubblico del Grande Fratello Vip 6 al televoto, ha preso una decisione importante: condannare al televoto Carmen Russo. Passiamo poi ai preferiti della Casa scelti dagli stessi vipponi: Gianmaria, Alessandro, Jessica, Lulù e Katia a cui si è aggiunta Nathaly. Le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non hanno avuto modo di poter decretare il loro nome, visti i tanti presenti già tra i preferiti.

A seguire Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip 6, come di consueto, ha voluto che tutti i concorrenti si radunassero in stanza led per le nomination palesi. Chiaramente parliamo dei vipponi nominabili. Gli altri hanno preceduto con la votazione in confessionale. Ma partiamo per ordine:

Carmen ha nominato Federica

Miriana ha dato il suo voto a Soleil

Davide ha scelto di mandare al televoto Federica

Sophie ha puntato nel votare Manuel

Manuel ha fatto il nome di Soleil

Federica ha scelto il nome di Carmen, ma dato che è già al televoto la sua nomina è nulla

Giacomo e Valeria hanno votato Davide

Manila ha dato il suo voto a Federica

Barù, così come altri, ha scelto Federica

Soleil ha votato Miriana

Giucas ha scelto di votare Manila

A seguire, conosciute queste nomination, abbiamo scoperto anche chi hanno condannato al televoto i preferiti del Grande Fratello Vip 6. Scopriamoli per ordine: Katia è stata la prima e ha scelto di votare Federica. Poco dopo è stata richiamata in confessionale Lucrezia che dopo le varie incomprensioni ha designato Solei. A seguire ancora Alessandro che ha optato, invece, per Federica. Successivamente in confessionale è arrivata Nathaly che ha dato la sua votazione a Manila. A seguire Jessica ha scelto Soleil, infine Gianmaria ha deciso di votare Soleil.

Dunque questa settimana al televoto del Grande Fratello Vip 6 troviamo: Carmen Russo, Federica Calemme e Soleil Sorge. Sarete voi da casa a scegliere chi merita di restare e chi, ahimè, eliminare. Avete tempo per decidere sino a venerdì 14, quando andrà in onda una nuova puntata. Continuate a seguirci per non perdere nemmeno una news!

