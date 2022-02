I nominati del Grande Fratello Vip 6 il 14 febbraio

La puntata del 14 febbraio 2022 del Grande Fratello Vip 6 è stata carica di eventi. Abbiamo scoperto chi è stato l’eliminato, ma abbiamo visto anche diversi scontri. Possiamo, per esempio citare quello tra Delia e Lucrezia, oppure lo smascheramento che Alfonso ha fatto nei confronti di Manila. non sono mancate le sorprese per i gieffini, ovvero l’entrata nella Casa di Alex e le reazioni dei degli altri concorrenti. Finalmente, poi, Alfonso ha annunciato le nomination.

I vipponi decidono chi volere come secondo possibile finalista. I tre più votati andranno al televoto. Queste le nomination:

Delia Duran ha nominato Manila Nazzaro

Miriana Trevisan ha nominato Lucrezia

Soleil Sorge ha nominato Barù

Alessandro Basciano ha nominato Sophie Codegoni

Jessica ha nominato Lucrezia

Barù ha nominato Davide Silvestri

Sophie ha nominato Alessandro

Manila ha nominato Lucrezia

Davide ha nominato Katia Ricciarelli

Antonio Medugno ha nominato Nathaly

Kabir Bedi ha nominati Katia

Nathaly ha nominato Miriana

Katia ha nominato Soleil

Lucrezia ha nominato Jessica

Giucas Casella ha nominato Soleil

In nomination al Grande Fratello Vip 6, quindi, troviamo Lucrezia, Katia e Soleil. I telespettatori, quindi, sceglieranno chi mandare in finale insieme a Delia Duran. Molto presto, quindi, scopriremo di chi si tratta. Continuate a seguirci per tante altre news. Per recuperare la puntata intera andate su Mediaset Infinity.

