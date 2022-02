I nominati del Grande Fratello Vip 6 il 24 febbraio

Questa sera, 24 febbraio 2022, quella del Grande Fratello Vip 6 è stata una puntata ricca di eventi. Tante le sorprese, come quella a Davide Silvestri, ma anche molte le liti. Possiamo, per esempio, citare quella tra Lulù e Katia oppure lo sfogo di Sonia Bruganelli nei confronti di Miriana Trevisan. Abbiamo, poi, assistito all’uscita dalla Casa di Katia Ricciarelli. Arrivato in fretta il momento delle nomination.

Ecco, quindi, le nomination palesi:

Nathaly Caldonazzo ha nominato Miriana Trevisan

ha nominato Barù ha nominato Nathaly

ha nominato Manila Nazzaro ha nominato Antonio Medugno

ha nominato Davide ha nominato Nathaly

ha nominato Sophie Codegoni ha nominato Nathaly

ha nominato Soleil Sorge ha nominato Davide

ha nominato Alessandro Basciano ha nominato Antonio

ha nominato Jessica Selassié ha nominato Nathaly

ha nominato Miriana ha nominato Soleil Sorge

ha nominato Giucas Casella ha nominato Nathaly

Si passa, poi, alle nomination in confessionale al Grande Fratello Vip 6 il 24 febbraio 2022. Lulù ha nominato Nathaly. Delia ha, invece, nominato Miriana. Al televoto, quindi, vanno Nathaly, Antonio e Miriana.

Il momento lo potrete recuperare, perciò, in streaming sul sito Mediaset Infinity. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news, sul GF Vip e non solo. Prossimamente, quindi, scopriremo a chi toccherà lasciare per sempre il reality. La fine si avvicina e mancano ormai appena due settimane.

