Questa sera, 3 marzo 2022, abbiamo visto molti scontri. Stiamo parlando, per esempio, di quello con al centro le sorelle Selassié. Lulù e Jessica, infatti, hanno tentato di chiarirsi sui loro dissapori. Ma anche quello tra Lucrezia e Davide Silvestri. In questo caso sono volate parole molto forti. Tra gli eliminati, invece, abbiamo visto Giucas Casella e Antonio Medugno. Se quest’ultimo ha dovuto abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip 6, il primo ha trovato il biglietto di ritorno per rientrare nel reality.

Passiamo, adesso, alle nomination palesi:

Sophie Codegoni ha nominato Miriana

ha nominato Miriana Barù ha nominato Miriana

ha nominato Miriana Miriana Trevisan ha nominato Soleil

ha nominato Soleil Soleil Sorge ha nominato Jessica

ha nominato Jessica Davide Silvestri ha nominato Sophie

ha nominato Sophie Manila Nazzaro ha nominato Barù

ha nominato Barù Jessica Selassié ha nominato Davide

ha nominato Davide Giucas Casella ha nominato Jessica

Dopo aver visto, quindi, l’entrata in studio di Antonio siamo passati alle nomination in confessionale delle gieffine che già hanno avuto accesso al Grande Fratello Vip 6. Delia Duran ha nominato Miriana. Lulù, invece, ha fatto il nome di Davide. Al televoto, quindi, vanno Davide, Miriana e Jessica. Per recuperare la puntata potete accedere al servizio streaming Mediaset Infinity. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.

