Grande Fratello Vip 6: i nominati della puntata del 31 gennaio

I nominati del Grande Fratello Vip 6

Altra puntata scoppiettante questa sera al Grande Fratello Vip 6, con numerosi colpi di scena. Dopo aver scoperto il preferito del pubblico (stavolta la scelta è ricaduta su Delia Duran), siamo passati al temuto momento dedicato alle nomination.

La preferita Delia ha avuto così la possibilità di giocarsi un posto in finale. Ma chi ci sarà insieme a lei? Lo scopriremo proprio in questo articolo. Passiamo dunque alle nomination dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Ognuno di loro ha dovuto scegliere chi merita la finale, tra voti palesi o in confessionale, in base ai piramidali.

Sophie ha nominato Alessandro

Lulù ha scelto di votare Jessica

Barù ha puntato su Davide

Katia ha optato per Davide

Alessandro ha fatto il nome di Sophie

Per Delia al televoto deve andare Manila

Miriana ha deciso di nominare Manila

Davide ha scelto Katia

Soleil ha dato il suo voto a Katia

Nathaly ha votato per Kabir

Kabir ha deciso di fare il nome di Barù

Manila ha dato il suo voto a Miriana

Jessica ha detto il nome di Lulù

Giucas ha dato la sua preferenza a Katia

Dunque questa settimana al Grande Fratello Vip 6 in nomination troviamo i seguenti concorrenti: Delia Duran, Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Manila Nazzaro.

Voi per chi fate il tifo? Fateci sapere la vostra nei commenti e continuate a seguirci per altre news! Vi ricordiamo che il televoto è aperto fino a lunedì 7 febbraio.

