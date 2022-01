Il preferito del GF Vip 6 è…

Grandi emozioni questa sera al GF Vip 6! Il televoto di questa settimana chiedeva al pubblico di votare il proprio concorrente preferito. Al televoto troviamo stavolta Delia Duran, Giucas Casella e Soleil Sorge. Il vip più votato ha modo così di giocarsi un posto in finale. Dunque momento davvero cruciale. Prima di passare a quanto successo in puntata e dunque al verdetto con le percentuali, facciamo il punto della situazione.

Delia Duran al GF Vip 6 si è sempre più decisa a voltare pagina e lasciare Alex Belli. Questo è quanto ha annunciato sia nel pre puntata che nel weekend, nonostante alcuni abbiano provato a farla ragionare. Stasera, oltretutto, potrebbe arrivare la sua risposta definitiva. E chissà come reagirà nello scoprire che Soleil ha scritto una lettera a suo marito. Passiamo a Giucas Casella che dopo la sfuriata dell’ultima puntata contro Nathaly Caldonazzo ha provato a chiarire. Il tutto con scarsi risultati. Il suo atteggiamento ha lasciato di stucco in tanti. Infine Soleil Sorge che continua a essere grande protagonista tra liti, il triangolo amoroso con Alex e Delia e qualche momento di sconforto.

Fatto questo riassunto, concentriamoci su quanto accaduto. Per prima cosa Alfonso Signorini ha decretato il primo concorrente escluso dalla corsa a due. Il nome fatto è quello di Giucas.

Il pubblico ha deciso che il VIP che può continuare a rimanere nella Casa è… Giucas! #GFVIP pic.twitter.com/M03diKjl3C — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 31, 2022

Dunque al televoto del GF Vip 6 sono rimaste Delia e Soleil. Il conduttore ha invitato le due a raggiungerlo in studio per dare il responso. Dopo un confronto di entrambe con Alex, si è arrivati alla risultato finale. A giocarsi un posto in finale è….Delia!

Il pubblico ha deciso che la VIP che può tornare nella Casa è… SOLEIL! #GFVIP o pic.twitter.com/kLNHxLYfUv — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 31, 2022

Così Delia ha la possibilità di candidarsi per un posto in finale al GF Vip 6 e ha scoperto il responso proprio in studio!

Delia… torni in Casa anche tu… ma in qualità di… PRIMA ASPIRANTE FINALISTA DI QUESTO #GFVIP! pic.twitter.com/36WDZOhwob — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 31, 2022

Ma veniamo alle percentuali di voto: Delia ha totalizzato il 52 % di voti; Soleil ha ottenuti il 36 %, infine fanalino di coda con 12 % è Giucas. Siete d’accordo con questo risultato? Seguiteci ancora per altre notizie sul GF Vip 6!

