1 Chi sarà il secondo finalista del Grande Fratello Vip 6?

Torna il doppio appuntamento settimanale col Grande Fratello Vip 6! Da questa sera, fino alla fine del reality, il programma andrà in onda di giovedì, e tra poche ore dunque assisteremo a una nuova diretta. Anche stavolta non mancheranno le emozioni e senza dubbio protagonisti della serata saranno ancora Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. L’attore e la modella infatti sembrerebbero aver avuto un chiarimento e si starebbero riavvicinando, mentre l’influencer solo qualche ora fa ha fatto una scenata di gelosia ad Alex, scoppiando anche in lacrime. Come se non bastasse nel corso della diretta scopriremo anche chi sarà il secondo finalista di questa edizione dopo Delia. A contendersi questo titolo come sappiamo ci sono Katia Ricciarelli, Lucrezia Selassié e Soleil Sorge. Ma chi tra le tre Vippone la scamperà?

Anche questa settimana noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio chiedendovi di votare e di scegliere il vostro Vippone preferito e adesso vi sveliamo i risultati! A confermarsi la meno votata è Katia Ricciarelli, che ottiene il 7% dei voti. A seguire troviamo Soleil Sorge, col 38% dei voti, e Lucrezia Selassié, che si conferma la più votata e la più amata dagli utenti del web, e dunque possibile seconda finalista, col 55% dei voti.

Come sempre tuttavia precisiamo che non è detto che le cose vadano proprio in questo modo e che sia proprio Lucrezia Selassié la seconda finalista del Grande Fratello Vip 6. Il televoto infatti verrà chiuso da Alfonso Signorini solo nel corso della diretta di questa sera e solo allora scopriremo quello che accadrà.

Tuttavia per avere un’idea più chiara su chi potrebbe essere il Vippone che potrebbe volare direttamente in finale, facciamo affidamento anche sul sondaggio lanciato dal portale Reality House. Scopriamo i risultati di questa seconda votazione.