Vincenzo Chianese | 19 Dicembre 2022

GF Vip 7

Nuova polemica per Antonella Fiordelisi

In questi giorni si è parlato spesso di Antonella Fiordelisi. La schermitrice infatti è finita al centro dell’attenzione per via di alcuni suoi atteggiamenti che non sono piaciuti al grande pubblico. Ma non solo. La Vippona ha avuto anche delle ripetute discussioni con Edoardo Donnamaria, al punto che i due hanno deciso di interrompere, almeno apparentemente, la loro relazione. Nel corso dell’ultima diretta così la coppia ha avuto modo di affrontare la questione e dopo la puntata Antonella ed Edoardo si sono riavvicinati, risolvendo così le recenti tensioni. In casa e sul web tuttavia la Fiordelisi ha iniziato a perdere consensi e sui social in molti hanno duramente attaccato la schermitrice.

In queste ore per di più una nuova polemica sta travolgendo Antonella, per via di un gesto che non è affatto piaciuto ai telespettatori. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Su Twitter sta girando un video che vede protagonista proprio la Fiordelisi, mentre è intenta a mangiare col mestolo direttamente dalla pentola. A quel punto numerosi utenti hanno criticato la Vippona per il suo gesto ed è così scoppiata una nuova polemica.

Anche in casa la maggior parte dei concorrenti sembrerebbe essere stufa di Antonella Fiordelisi e solo in queste ore a criticare la schermitrice, e i Donnalisi, è stato Daniele Dal Moro. Mentre chiacchierava con alcuni dei suoi compagni infatti l’ex tronista di Uomini e Donne ha sbottato affermando: “A me fanno troppo ridere alcune scene. È più forte di me. Si sono scannati fino a ieri e adesso si limonano in cucina. Chi? Edoardo e Antonella. Io sono felice per loro, però allora non scannatevi così. Sembrava che non dovessero più parlarsi e stare insieme. È sempre tutto esagerato”.

Stasera senza dubbio nel corso della nuova diretta si tornerà a parlare di Antonella ed Edoardo. Ma cosa accadrà durante la serata? Non resta che attendere per scoprirlo.