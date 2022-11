I nominati del Grande Fratello Vip 7 del 3 novembre

La puntata del 3 novembre 2022 del Grande Fratello Vip 7 è stata carica di eventi. La putata ha avuto come inizio l’entrata in gioco di Micol Incorvaia, ex di Edoardo Donnamaria. La new entry si è subito scontrata con Antonella Fiordelisi. Successivamente Giaele ha ascoltato una lettere che le ha scritto il marito Bradford Beck. Più avanti gli ingressi di Sarah Altobello, Edoardo Tavassi, Oriana Marzoli e Luciano Punzo, il quale già conosce la Fiordelisi.

Gli immuni scelti nella casa sono Charlie Gnocchi, Luca Salatino e Antonino Spinalbese. Sonia rende immune Antonella e Orietta sceglie Giaele De Donà. Si comincia con le nomination:

Alberto De Pisis ha nominato Daniele

Pamela ha nominato Nikita Pelizon

George Ciupilan ha nominato Patrizia Rossetti

Daniele ha nominato Alberto

Patrizia ha nominato George

Edoardo Donnamaria ha nominato Patrizia

Wilma Goich ha nominato George

Attilio Romita ha nominato Wilma

Nikita Pelizon ha nominato Attilio

Antonino ha nominato Nikita

Antonella ha nominato George

Luca ha nominato Attilio

Charlie ha nominato Attilio

Giaele ha nominato Nikita

In nomination al Grande Fratello Vip 7, quindi, troviamo George, Attilio e Nikita. I telespettatori, quindi, sceglieranno chi mandare avanti. Molto presto, quindi, scopriremo di chi si tratta. Continuate a seguirci per tante altre news. Per recuperare la puntata intera andate su Mediaset Infinity.

