NEWS

Andrea Sanna | 6 Luglio 2023

Grande Fratello

Conclusa la settima edizione vip del Grande Fratello, non si è mai smesso di lavorare alla prossima stagione. E mentre si torna a ragionare sui protagonisti vip e/o nip che ne faranno parte, uno dei nodi da sciogliere è legato senza dubbio agli opinionisti. A parlarne pubblicamente è stato Alfonso Signorini, che ha voluto dire la sua dopo tante indiscrezioni, senza però sbottonarsi troppo.

Un toto nomi particolarmente ricco quello che riguarda il valzer di opinionisti del Grande Fratello, che Alfonso Signorini ha commentato tra le colonne del settimanale Chi:

“La gente si fa prendere la mano e non si distingue più la finzione dalla realtà. Si scrive tutto e il contrario di tutto. Perché la fanta-tv esiste, vive e lotta insieme a noi. Emanuele Filiberto e Katia Ricciarelli, loro malgrado, animano pure il telemercato degli opinionisti. C’è anche chi fa sapere che si è tolto dal giro delle poltrone, senza che nessuno gli abbia mai proposto di rimanerci”, ha concluso.

In queste settimane non si parla d’altro e nomi ne sono spuntati davvero tanti. Sappiamo per certo che Orietta Berti e Sonia Bruganelli non siederanno sulle poltroncine rosse dello studio del Grande Fratello. Entrambe sono intenzionate e proiettate su altri progetti, come per lo stessa ammissione.

Intanto però i rumor su chi prenderà le redini della cantante e della produttrice televisiva non sembrano mancare. Come eredi al Grande Fratello si è parlato della possibilità di vedere Emanuele Filiberto, lanciato da TV Blog. Successivamente tra gli altri volti noti Alberto Dandolo ha parlato di Paola Barale, mentre Giuseppe Candela ha parlato dell‘ipotesi Katia Ricciarelli. Per lei si tratterebbe di un ritorno, dopo aver già svolto il ruolo di concorrente nella sesta edizione vip. Dagospia, infine, ha parlato anche di Cristiano Malgioglio e Amanda Lear, tornati di moda anche quest’anno.

Chi saranno dunque i prossimi opinionisti del Grande Fratello?