La città di Roma, lo scorso anno, aveva intitolato a Ultimo il parchetto nel quale andava spesso a passare le sue giornate da piccolo. In queste ore è giunta la notizia che il luogo è stato vandalizzato.

Vandalizzato il parchetto di Ultimo

Ultimo è uno dei cantanti più amati dai giovane e negli anni è arrivato a riempire gli Stadi di tutti Italia più e più volte. L’amore incondizionato del pubblico gli ha permesso di ricevere un bellissimo riconoscimento da parte della sua città. Gli è stato intitolato il parchetto in cui ha passato la sua infanzia e sui social, lo scorso anno, aveva pubblicato il seguente messaggio:

“La città di Roma ringrazia Ultimo, cantautore nato e cresciuto nella Capitale, di cui porta con orgoglio la bandiera, per aver valorizzato e abbellito questo luogo.

Questo è il Parchetto di Ultimo, il suo ‘ALTROVE‘, un simbolo che racconta la storia, le amicizie di una vita. Le prime note delle canzoni di un artista profondamente orgoglioso delle sue origini, del suo territorio e del suo quartiere, San Basilio“.

Purtroppo però oggi questo parchetto è stato vandalizzato e la targa, come vediamo dalla foto qui sotto che qualcuno ha postato sui social, è stata rovinata. I colpevoli non sono ancora stati individuati ma vedremo cosa accadrà prossimamente.

Vandalizzato il parchetto dedicato a Ultimo

Di certo è un dispiacere per Ultimo e per tutti i sui fan vedere il luogo ridotto in questo stato: il vetro che contiene la targhetta in questione è stato spaccato a metà. Anche in passato i vandali avevano preso di mira questo posto imbrattando i muri e distruggendo alcune panchine.

Speriamo che in futuro questi eventi possano finire, soprattutto perché irrispettosi verso il cantante e tutti i cittadini di Roma.