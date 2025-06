Tony Effe ha un passato come attore e pare che riprenderà in mano quest’arte nel prossimo futuro. Secondo le indiscrezioni, infatti, reciterà nel nuovo film con Christian De Sica. Ecco che cosa sappiamo.

Tony Effe reciterà con De Sica?

Quando aveva solo 4 anni Tony Effe ha recitato insieme a Carlo Verdone in Viaggi di nozze e in seguito è apparso in Paparazzi, Prigioniera del cuore e nella serie TV Rai Tutti per uno. Crescendo ha scelto un’altra strada e oggi è diventato un trapper molto amato dalle generazioni più giovani ed è arrivato a salire sul palco del Festival di Sanremo.

Stando a quanto riporta anche il sito La Repubblica, il cantante sta per tornare alle origini perché dovrebbe partecipare al film “Delitto sulle nevi“. Si tratta di un Cinepanettone ricco di colpi di scena e di risate che vedrà come protagonisti Christian De Sica e Lillo Petrolo.

La prova che Tony Effe dovrebbe apparire nel cast la si trova anche sul sito IMDb che include il suo nome nella lista di attori. Tra gli interpreti troveremo anche Alice Pagani, Ilaria Spada, Paolo Calabresi, Chiara Francini, Maccio Capatonda e tanti altri ancora. al momento, comunque, non ci sono informazioni sul suo ruolo. Ma di che cosa parla la trama?

La storia racconta del criminologo Christian Agata, il quale viene invitato da un magnate di giochi da tavolo a trascorrere una settimana sulla neve nella sua residenza in montagna. Quando però il patriarca della famiglia viene ritrovato senza vita il protagonista deve cominciare a indagare e ad aiutarlo c’è il brigadiere Gianni Cuozzo.

I due personaggi principali si ritrovano così a dover scavare tra segreti di famiglia, false piste e rancori malcelati. Saranno in grado di risolvere il caso? La risposta l’avremo a partire da questo inverno, in quanto il film si pensa che verrà rilasciato sotto le feste di Natale.