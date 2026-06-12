“È gravissimo”, Melissa Satta infuriata: scatta la denuncia?

Melissa Satta denuncia la falsa intervista sull’ex Boateng e annuncia possibili azioni legali contro chi ha diffuso le dichiarazioni.

Ancora una volta il web si trova al centro di un caso di disinformazione che si è diffuso rapidamente tra social e testate online. Una presunta intervista attribuita a Kevin-Prince Boateng ha infatti generato polemiche e reazioni a catena, prima di essere smentita dalla diretta interessata Melissa Satta. La vicenda evidenzia quanto contenuti non verificati possano amplificarsi in poche ore, trasformandosi in notizie virali e fuorvianti, fino a sfociare in casi che possono portare anche a una possibile denuncia da parte delle persone coinvolte.

Fake news e social: la falsa intervista di Boateng su Melissa Satta ha ingannato anche i media

Nelle ultime ore si è verificato un nuovo caso emblematico di disinformazione virale: una presunta intervista attribuita a Kevin-Prince Boateng, nella quale venivano riportate affermazioni molto delicate sulla sua ex compagna Melissa Satta. Il contenuto, presentato come una conversazione avvenuta nel podcast dello youtuber tedesco Andreas Poke, si è diffuso rapidamente su testate online, social network e pagine sportive. A contribuire alla sua apparente credibilità è stato il fatto che diverse fonti giornalistiche lo abbiano inizialmente ripreso, tra cui anche quotidiani nazionali e portali sportivi.

Tuttavia, l’intervista originale non conteneva alcun riferimento alla vita privata di Boateng né alla sua relazione passata. Il calciatore era stato ospite del podcast, ma aveva parlato esclusivamente del rapporto con il fratello Jerome e di temi sportivi e personali non legati alla sua ex moglie. La costruzione della “fake intervista” sembra quindi essere il risultato di una manipolazione successiva e non di un contenuto reale.

Bufera social sulla falsa intervista di Boateng: la pericolosità delle fake news

La diffusione incontrollata delle presunte dichiarazioni ha generato un’ondata di reazioni sui social, caratterizzate anche da toni aggressivi. Tra i messaggi circolati online si leggono esempi come: “Ora si capisce perché alla Fiorentina non giocava più bene“, oppure riflessioni che hanno coinvolto anche la sfera familiare, nonostante la delicatezza della situazione e la presenza di un figlio minore. Il caso evidenzia ancora una volta come la ripresa a catena di contenuti non verificati, soprattutto quando rilanciati da pagine apparentemente affidabili, possa amplificare rapidamente una notizia falsa fino a farla sembrare attendibile.

“È gravissimo”, Melissa Satta infuriata: scatta la denuncia?

A intervenire in modo diretto è stata proprio Melissa Satta, che attraverso una storia Instagram ha smentito con fermezza ogni contenuto attribuitole: “Numerosi siti, giornalisti e pagine Instagram stanno diffondendo questa finta intervista. Né io né Prince abbiamo mai parlato del nostro rapporto privato e soprattutto intimo rilasciando dettagli così assurdi. Non è mai stata una dichiarazione fatta da noi!”.

La conduttrice ha anche sottolineato che, nonostante la fine della relazione con Kevin-Prince Boateng, tra i due permane un rapporto basato sul rispetto e sulla gestione condivisa del figlio Maddox: “La nostra relazione è terminata da anni, ma c’è un grandissimo rispetto e soprattutto condividiamo l’amore per nostro figlio”. Contestualmente ha lanciato un avvertimento chiaro: “Abbiate rispetto delle vite delle persone, soprattutto quando ci sono minori di mezzo! Invito chiunque abbia pubblicato, ripubblicato o condiviso questa menzogna ad eliminarla, in caso contrario verrete denunciati”.

La posizione legale è stata rafforzata anche dal riferimento al suo avvocato, segnale di una possibile azione giudiziaria contro chi ha diffuso o continuerà a diffondere contenuti falsi. Sullo sfondo resta anche la sua attuale relazione con l’imprenditore Carlo Gussalli Beretta, mentre negli ultimi giorni la showgirl ha documentato sui social la sua partecipazione alla 1000 Miglia, evento automobilistico internazionale che l’ha vista protagonista insieme al compagno.