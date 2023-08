NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Agosto 2023

Temptation Island

Il simpatico video con Greta Rossetti

In questi giorni a finire al centro del gossip e del pettegolezzo sono stati Mirko Brunetti e Greta Rossetti. I due si sono conosciuti a Temptation Island e poco a poco si sono avvicinati sempre di più. Dopo che Mirko ha chiuso la relazione con la sua ormai ex fidanzata Perla, ha così deciso di lasciare il reality show di Canale 5 insieme alla tentatrice, dando il via a una conoscenza. A oggi dunque tutto sembrerebbe proseguire alla grande per Brunetti e la Rossetti, che si sono anche già fatti un tatuaggio di coppia. Nel mentre non sono tardate ad arrivare le presentazioni in famiglia, e di certo i due hanno già attirato l’attenzione del web.

Mirko e Greta infatti si stanno mostrando sui social complici, affiatati e innamorati, e sono in molti a sostenerli. Poche ore fa intanto proprio Brunetti ha condiviso sui suoi profili Instagram un simpatico video in cui ironizza sulla Rossetti. Nel filmato infatti vediamo Greta con le labbra gonfie, a causa di un filtro, e proprio Mirko afferma: “Amo secondo me il chirurgo ha esagerato”.

Mirko ironizza su Greta pic.twitter.com/7HQGZ0Chnk — disagiotv (@disagio_tv) August 4, 2023

Nel mentre in queste ore a parlare di Greta Rossetti è stato nientemeno che Eugenio Colombo. Non tutti sano infatti che in passato proprio l’ex tentatrice ha avuto un flirt con l’ex tronista di Uomini e Donne, che adesso ha rotto per la prima volta il silenzio. Nel corso di un’intervista Eugenio ha detto la sua su Greta, e in merito ha affermato:

“Greta lavora nell’azienda di famiglia come contabile. È sempre stata attratta dal mondo dello spettacolo. È una sognatrice ma ha i piedi ben piantati a terra. […] Tra me e lei c’era una forte attrazione, una sintonia. È stato un bellissimo rapporto. Lei è molto dolce, è una brava ragazza, anche se fisicamente è molto appariscente”.