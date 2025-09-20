Ecco perché Greta Rossetti ha deciso di rimuovere il filler alle labbra

Con un video Greta Rossetti ha fatto sapere di avere deciso di rimuovere il filler alle labbra, raccontando sui social il bisogno di tornare a un’immagine più naturale. “Non mi riconoscevo più”, ha dichiarato sui suoi social, spiegando poi i motivi della sua scelta.

Greta Rossetti rimuove il filler alle labbra

Un passo importante e consapevole quello compiuto da Greta Rossetti, ex di Temptation Island e concorrente del Grande Fratello. L’influencer ha deciso di rimuovere il filler alle labbra per tornare a un aspetto più naturale. Dopo anni di ritocchi estetici, ha scelto di mostrarsi senza filtri, raccontando la sua esperienza in un video pubblicato sui social.

“Per anni ho cercato di migliorarmi, ma alla fine ho finito per non riconoscermi più”, ha raccontato con sincerità Greta Rossetti, spiegando le motivazioni profonde dietro questa scelta.

L’ex gieffina ha condiviso il suo percorso non solo per se stessa, ma anche per le tante ragazze che la seguono e che, così come lei, possono sentirsi inadeguate davanti allo specchio.

“Ho deciso di creare questo video prima per voi che per me. Perché so che tante di voi mi seguono da tempo, e tutte siamo passate nel periodo dove non ci vedevamo al meglio”, ha detto, parlando di quel bisogno di cambiare sé stessi che spesso si trasforma in un eccesso, causato spesso da fattori esterni.

“I giudizi fanno male. Ti segnano, ti condizionano, ti spingono a cambiare anche quando magari non ce n’è davvero bisogno”, ha aggiunto.

Greta Rossetti ha spiegato che, pur avendo rimosso il filler, una parte di esso iniettato a sua insaputa resterà nel suo corpo: “Quello si può togliere solo tagliando, e io non intendo farlo”.

Il suo messaggio è un invito mostrarsi autentici, facendo così un atto d’amore verso sé stessa: “La bellezza autentica non si costruisce nell’eccesso, ma nel rispetto di sé”.

A sostenerla pubblicamente è intervenuta anche Perla Vatiero, vincitrice della stessa edizione del Grande Fratello a cui ha partecipato Greta Rossetti. Le ha scritto parole di grande affetto:

“Sono fiera del passo che hai compiuto. Giorno dopo giorno stai conquistando sicurezza e consapevolezza. Quanto ho atteso questo momento, tu non puoi nemmeno immaginarlo”.

La scelta di Greta Rossetti chiaramente non è passata inosservata e sta facendo molto chiacchierare.