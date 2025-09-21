Anche oggi è una giornata di annunci per la nuova edizione del Grande Fratello, in onda dal 29 settembre in prima serata su Canale 5. Simona Ventura a Verissimo ha svelato i nomi degli opinionisti che la affiancheranno e, spoiler, si tratta di tre ex gieffini!

Gli opinionisti del Grande Fratello

Il Grande Fratello è pronto a fare il suo debutto per il 25esimo anno di fila su Canale 5 con tantissime novità! A parlarne questo pomeriggio a Verissimo con Silvia Toffanin ci ha pensato la presentatrice Simona Ventura, che si è mostrata carica e molto emozionata per questo suo “nuovo inizio”.

La conduttrice si è a lungo raccontata tra lavoro e vita privata, ma ha avuto modo di parlare anche e soprattutto della nuova edizione del Grande Fratello. Incalzata da una domanda da parte della padrona di casa di Verissimo, Simona Ventura ha così sciolto le riserve finalmente.

In puntata così ha spiegato: “Ci saranno tre ex, che il Grande Fratello l’hanno vissuto. Cristina Plevani, la Jannik Sinner dei reality”, ha esordito subito la Ventura. Poi ha proseguito: “Ascanio Pacelli, altro grande protagonista, che ha conosciuto lì sua moglie Katia e hanno due figlie meravigliose. E poi Floriana Secondi, la popolana de Roma. Anche lei ha vinto contro tutti i pronostici. Ho bisogno di loro, che sono i veterani perché io qui sono nuova”.

Con queste parole Simona Ventura ha quindi confermato la partecipazione di Cristina Plevani (che già a Casa Lollo aveva ufficializzato il suo ruolo al Grande Fratello), Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Tre nomi che hanno fatto la storia del programma e che, stavolta, si troveranno dall’altra parte a commentare le vicende e storie dei nuovi protagonisti.

Dunque al momento la squadra è al completo, con conduttrice e tre opinionisti. Quali altre sorprese ci riserverà il Grande Fratello?