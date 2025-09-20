A Verissimo oggi pomeriggio Alessandro ha ricordato suo padre Pippo Baudo con affetto e commentato le polemiche sull’eredità e svelato qual è il suo rapporto con Katia Ricciarelli.

Alessandro (Alex), figlio dell’amatissimo Pippo Baudo venuto a mancare poco più di un mese fa, è stato ospite della puntata di oggi 20 settembre 2025 di Verissimo. La settimana è stata presente l’ex moglie del conduttore, Katia Ricciarelli per rispondere a varie polemiche, tra cui quella sull’eredità e non solo. La cantante e attrice peraltro è stata diffidata dall’assistente di Baudo, Dina Minna attraverso il suo avvocato. Ora, Alessandro ha deciso di raccontare la sua verità a Silvia Toffanin.

LEGGI ANCHE: Soleil Sorge a Verissimo ricorda commossa la madre Wendy, Silvia Toffanin non trattiene le lacrime

“Sapevo da un po’ di tempo stava male, però non volevo accettare la realtà. Ci eravamo sentiti circa 3/4 settimane prima della sua scomparsa. Quando ho saputo ho preso il primo volo disponibile per l’Italia. Al funerale mi hanno criticato perché avevo una gomma da masticare durante il funerale, così come le mie espressioni. Ma io credo che ognuno ha il proprio modo di esprimere il dolore, nessuno può sapere cosa si prova dentro”.

Riguardo alle polemiche che si sono scatenate nei giorni seguenti alla morte di Pippo Baudo, il figlio Alessandro ha voluto dire la sua: “Sull’eredità? Tante chiacchiere e pettegolezzi, io non c’entro niente e nemmeno voglio entrarci. Vorrei dire che lo lascino in pace. Non se ne può più di leggere queste cose. C’è chi commenta su cose che non sa. Basta con chi ha detto cosa. Mio papà deve riposare in pace e basta”.

Nel suo lungo racconto Alessandro ha ricordato come e quando ha scoperto di essere figlio di Pippo Baudo. E sempre con nostalgia ha aggiunto:

“Prima che se ne andasse avrei voluto stargli accanto per raccontargli delle cose, purtroppo non ho avuto la possibilità trovandomi dall’altra parte del mondo. Però lo ringrazio di tutto, soprattutto di avermi dato la vita”.

Si è parlato anche del suo legame con Katia Ricciarelli, che è stata in puntata a Verissimo la scorsa settimana. “Con Katia Ricciarelli? Siamo amici, ci siamo visti. Lei a me è molto simpatica. È una signora con molta ironia, quello che ha detto quando è stata qui quando mi ha riconosciuto a 45 anni no, è stato un po’ prima”, ha detto ridacchiando. Poi ha aggiunto di avere un legame sincero e affettuoso, così come con sua sorella Tiziana.

Prima di congedarsi, il figlio di Pippo Baudo ci ha tenuto a ribadire di volere mettere fine alle polemiche di queste ultime settimane.