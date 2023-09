NEWS

Andrea Sanna | 3 Settembre 2023

La risposta di Greta Rossetti

Greta Rossetti dopo Temptation Island ha ritrovato il sorriso accanto a Mirko Brunetti, uno dei protagonisti del reality show. La tentatrice in queste settimane ha spesso “battibeccato” a distanza con l’ex fidanzata del suo attuale compagno. Tra loro non sono mancate stoccate al veleno e ora un utente ha deciso di fare una raccomandazione a Greta.

La Rossetti si è divertita a rispondere ai quesiti dei suoi curiosissimi follower e ha ribadito nuovamente che tra lei e Mirko procede tutto alla grande. Tra i tanti messaggi uno (o forse più di uno) sembrano aver attirato l’attenzione di Greta Rossetti.

“Un consiglio: non cadere in basso come sta facendo quella… Sii superiore. Ignorala”, ha suggerito un utente nel box delle domande. Il riferimento è chiaramente a Perla Vatiero e ai botta e risposta a distanza che ci sono stati tra lei e Greta Rossetti tramite video su TikTok. Frecciatine che non sono sfuggite e che hanno spaccato in due il popolo della rete tra chi difende l’una o l’altra.

Evidentemente Greta Rossetti ha ricevuto davvero tante domande a riguardo e una volta per tutte ha voluto spiegare come stanno realmente le cose. Un modo che un altro per mettere un punto definitivo a questa storia. Ecco come ha replicato:

“Ma no, ma ragazzi. Figuratevi, io scherzo. Anche i video risposta che ho fatto, sono stati realizzati per scherzare e fare due risate. Io non ce l’ho con nessuno e non mi interessa di nessuno. Sono una persona talmente dolce, carina e a modo, ma non mi metto a fare ste cose. L’ho fatto solo per farvi ridere. Non mi interessa proprio, assolutamente”, ha concluso Greta Rossetti.

Una risposta questa che ha stupito in tanti che, forse, si aspettavano qualcosa di diverso da parte di Greta Rossetti.

Greta svela come vive il confronto con le ex di Mirko pic.twitter.com/DXAq752Ff4 — disagiotv (@disagio_tv) September 3, 2023

In un’altra circostanza Greta Rossetti ha anche fatto sapere di non sentire assolutamente il “confronto” con le ex di Mirko e di essere molto tranquilla a riguardo.