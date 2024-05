Greta e Linda come Zequila e Floriana: dovranno vivere legate da un elastico l’una all’altra (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 20 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Greta Zuccarello dovrà vivere per un periodo a L’Isola dei Famosi insieme a per punizione, come successo a Zequila e Floriana Secondi

Questa sera Greta Zuccarello ha perso una sfida e per tale ragione dovrà vivere legata per un periodo di tempo con Linda, per volontà di Khady Gueye.

La penalità per Greta Zuccarello

La puntata de L’Isola dei Famosi del 19 maggio 2024 è davvero entusiasmante e divertente. Possiamo per esempio citare la giornata in cui Aras ha dovuto vivere bendato senza poter vedere assolutamente nulla, ma anche la sorpresa a Matilde Brandi oppure lo scontro tra Valentina e alcuni naufraghi. Ma poi anche Greta Zuccarello e Khady Gueye sono state protagoniste di un episodio poco piacevole.

Le due naufraghe sono state scelte per affrontare una sfida di forza: lo Spirito dell’Isola ha voluto che fossero legate in vita l’una all’altra. Poi avrebbero dovuto trascinare l’avversaria per far sì di raggiungere la propria bandiera. Alla fine ha vinto la Gueye e ha dovuto scegliere se leggere una lettera da parte della madre, rinunciando a mezza razione di riso per il gruppo, oppure no.

La giovane concorrente ha scelto di bruciare la lettera, ma anche Greta Zuccarello ha subito una punizione. Elenoire Casalegno ha tirato fuori una corda utile per legare insieme due persone, proprio come accaduto in passato con Antonio Zequila e Floriana Secondi.

A scegliere la seconda persona ci ha pensato Khady sollecitata dalla Luxuria e il nome fatto è stato quello di Linda. Insieme dovranno convivere fino alla prossima puntata.