2 Guenda risponde a Tommaso?

Guenda Goria ha ribattuto via social a Tommaso Zorzi? Questo è ciò di cui sono convinti alcuni fan del Grande Fratello Vip. E’ da poco andata in onda l’intervista rilasciata dal vincitore del reality a Verissimo. A Silvia Toffanin Tommaso ha raccontato di aver visto alcuni video fuori la casa e di aver stilato una classifica delle persone più false. “Giulia falsa, Guenda strafalsa e Maria Teresa falsissima“, ha dichiarato convinto Zorzi. All’interno del reality, Guenda è stata una delle persone più vicine a Tommaso.

Qualche giorno fa i due hanno anche fatto il viaggio di ritorno a Milano in auto insieme. In pochi giorni tutto è cambiato dopo che Gaia, la sorella di Zorzi, ha mostrato a quest’ultimo un Power Point in cui ha appuntato tutto ciò che è successo alle sue spalle. In particolare sono finiti al centro delle polemiche alcuni like sospetti che la Goria avrebbe lasciato a dei commenti contro di lui. I fan dell’attrice hanno però fatto notare che quest’ultima ha l’abitudine di mettere ‘mi piace’ anche a chi scrive cose contro di lei e che lo fa in maniera forse distratta e non intenzionale. Questa versione non ha convinto alcuni seguaci di Zorzi, che hanno fortemente criticato il comportamento di Guenda.

Poche ore fa, prima che venisse mandata in onda l’intervista a Tommaso Zorzi, Guenda Goria ha postato questa storia che secondo molti fan dell’influencer è una risposta a distanza all'(ex?) amico. L’attrice cita una massima di Umberto Eco: “Ci vuole sempre qualcuno da odiare per sentirsi giustificati nella propria miseria“. Secondo un’altra versione dei fatti, le parole della Goria sarebbero rivolte a tutte quelle persone che, negli ultimi giorni, hanno preso d’assalto il suo profilo contestandola (molte volte in maniera molto aggressiva).

Quale sarà la verità? I due riusciranno a chiarirsi e a ritrovare quel bel legame che ci hanno mostrato all’interno del reality? I fan della prima ora della ormai famosa “stanza blu” sperano di assistere ad una riappacificazione globale tra Tommaso, Guenda, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando.

Le news non sono finite qui