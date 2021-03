1 Le parole di Tommaso Zorzi

Sono passati alcuni giorni da quando Tommaso Zorzi ha vinto il Grande Fratello Vip 5. Dopo quasi sei mesi di percorso, l’influencer si è classificato al primo posto, per la gioia di gran parte del pubblico. L’ex volto di Riccanza nel mentre è tornato alla sua vita di sempre ed ha avuto modo di aggiornarsi su tutto quello che è accaduto durante la sua reclusione all’interno della casa. Qualche ora fa come se non bastasse Zorzi è stato ospite a Verissimo, e la puntata andrà in onda domani pomeriggio. Silvia Toffanin regalerà al pubblico uno speciale sui finalisti del Grande Fratello Vip 5, e proprio Tommaso in merito alla sua vittoria afferma:

“Non mi sarei mai aspettato di vincere. Sono passato dall’essere in un mondo ovattato all’essere sovraesposto. Vivo in frullatore e non dormo. Sto ricevendo un affetto incredibile, mi fa piacere. Adesso sono più consapevole, ho un’idea più chiara di chi sono e quello che voglio essere. Avrò fatto sicuramente qualche errore ma non li rimpiango, o mi ami o mi odi. Mi sono trovato in situazioni delicate, ma non riesco a stare zitto perché fa parte del mio carattere”.

A quel punto Tommaso Zorzi si schiera inaspettatamente contro Giulia Salemi, Guenda Goria e Maria Teresa Ruta, etichettando le tre ex gieffine come “false”. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Falsa Giulia, strafalsa Guenda, falsissima Maria Teresa. Non ritengo Giulia un’amica. Tante cose di lei le ho scoperte nella Casa, non ci parlavamo più già da prima. Penso che Maria Teresa abbia creduto di essere una stratega”.

Ma non è ancora finita. Tommaso Zorzi ha infatti parlato anche del suo rapporto con Francesco Oppini e del ritrovato legame con Aurora Ramazzotti. Scopriamo le sue parole.