La nuova edizione del Grande Fratello è sempre più vicina e le indiscrezioni sui concorrenti non sembrano mancare. In queste ore sono spuntate le iniziali di una gieffina che sarebbe in corsa per un posto nel cast. Ecco di chi si tratta nello specifico.

Il nome una presunta concorrente del Grande Fratello

Non solo Ballando con le Stelle su Rai 1 dove vedremo anche Barbara d’Urso tra i tanti, attesissima è anche la nuova edizione del Grande Fratello. Il programma che quest’anno vedrà Simona Ventura alla conduzione è in fase di costruzione per quanto riguarda il cast. Tanti sono i rumor sui papabili protagonisti (o chi sarebbe stato scartato), ma nessuna conferma è mai arrivata effettivamente. Ancora è troppo presto e i casting sono in corso.

Nel mentre tra un pettegolezzo e un’indiscrezione su chi vedremo al Grande Fratello, un’altra indicazione l’ha fornita Amedeo Venza dal suo profilo Instagram. L’esperto di pettegolezzi sul suo profilo Instagram ha condiviso una storia, in cui ha rivelato le iniziali del nome di una concorrente

“Tra poco vi svelo il nome della prima concorrente del GF targato Simona Ventura. Vi dico già le iniziali: C.B.”, si legge dalla storia. Per ora sappiamo solo questo e niente di più. Quindi potrebbe voler dire tutto e niente e fare nomi sarebbe alquanto prematuro, se non vi è un minimo di possibilità.

Storia Instagram Amedeo Venza sul Grande Fratello

Mentre si cerca di capire chi potrebbe essere C.B., a quanto pare papabile concorrente del prossimo Grande Fratello, sui social gli utenti si sono già scatenati e sembrano avere in mente qualche volto conosciuto della TV. Per ora però resta tutto un rebus e dunque ci sarà da attendere quando emergeranno nuove indiscrezioni e, soprattutto, quando il GF deciderà di svelare le sue carte.