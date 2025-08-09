Dopo la fine dell’esperienza a Temptation Island, Rosario Guglielmi viene beccato con una discussa vincitrice del Grande Fratello. Ecco di chi si tratta e quello che sta accadendo.

Rosario Guglielmi insieme a un’ex gieffina

Uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione di Temptation Island è stato senza dubbio Rosario Guglielmi, che ha partecipato al reality show insieme alla compagna Lucia Ilardo. Il viaggio nei sentimenti tra i due tuttavia è terminato con un colpo di scena totalmente inaspettato. Durante lo speciale “un mese dopo” infatti a sorpresa il single Andrea ha raccontato di aver avuto modo di incontrare Lucia in gran segreto e a quel punto Rosario, incredulo, ha chiesto spiegazioni alla sua fidanzata. Attualmente non è ben chiaro cosa sia accaduto tra la coppia. Secondo i più però la relazione sarebbe giunta al capolinea.

Di recente infatti proprio la Ilardo è stata beccata in compagnia di diversi tentatori, segno dunque che la storia potrebbe essere terminata. Solo nelle prossime settimane sapremo con certezza cosa sarà accaduto tra Rosario e Lucia. I due infatti con ogni probabilità saranno ospiti a Uomini e Donne e proprio in studio sveleranno cosa è successo tra loro dopo la fine del reality show di Canale 5. In attesa di scoprirlo, in queste ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

La blogger Claudia Mariani ha paparazzato Rosario Guglielmi in compagnia di una discussa vincitrice del Grande Fratello, che solo due anni fa ha partecipato a sua volta a Temptation Island. Di chi parliamo? Naturalmente di Perla Vatiero. Attualmente non è chiaro perché i due fossero insieme, ma con ogni probabilità si potrebbe trattare di motivi lavorativi. Di certo lo scatto sta già facendo il giro del web e ha acceso il dibattito tra gli utenti.

I fan nel frattempo attendono con ansia di scoprire cosa sarà accaduto tra Rosario e Lucia. Non resta però che attendere per saperne di più in merito.