Vincenzo Chianese | 12 Gennaio 2023

meghan markle principe-harry

Nuovi gossip bomba su Harry e Meghan

Ancora una volta a finire al centro dell’attenzione mondiale sono il Principe Harry e Meghan Markle. Come sappiamo nell’ultimo mese si è a lungo parlato del Duca e della Duchessa di Sussex, che anche da lontano continuano a essere protagonisti del gossip. Di recente infatti la coppia ha rilasciato una miniserie evento su Netflix, durante la quale i due hanno svelato i retroscena della loro storia d’amore. Ma non solo. Questa settimana infatti il Principe ha anche pubblicato Spare, la sua autobiografia bomba che rivela scottanti segreti sui Windsor. Nelle ultime ore come se non bastasse i Sussex sono finiti nuovamente al centro del pettegolezzo, a causa di un’indiscrezione che sta facendo il giro del mondo.

Secondo il magazine tedesco Frau Aktuell infatti tra Harry e la Markle ci sarebbe stata una lite furiosa, al punto che sarebbe intervenuta la polizia locale. Da settimane come è noto si parla di aria di crisi tra i Sussex, e secondo le malelingue la coppia sarebbe in procinto di divorziare. Ma non solo. Stando ai tabloid l’ex attrice avrebbe anche tradito suo marito, e pare che la separazione sia sempre più imminente.

Attualmente però Harry e Meghan non hanno commentato i gossip sul loro conto. Il Duca e la Duchessa infatti continuano ad apparire complici e uniti, e sembrerebbe che i pettegolezzi siano destinati a rimanere tali. Per di più non ci sarebbero prove fotografiche che confermerebbero la presunta lite di cui si parla, né tantomeno l’intervento della polizia.

Harry nel frattempo si gode il successo di Spare, che in sole 24 ore ha raggiunto il record di vendite, arrivando quasi ai traguardi di Harry Potter. Da Londra intanto sembrerebbe che la Royal Family sia furiosa con il Duca e pare che ormai le speranze di riconciliazione siano quasi vane.